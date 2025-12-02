Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vua Charles giáng em trai Andrew làm thường dân

Trạch Dương
TPO - Hoàng tử Andrew chính thức bị giáng làm thường dân sau khi Vua Charles III tước bỏ toàn bộ danh hiệu, tước vị và vinh dự hoàng gia còn lại của em trai. Quyết định được đưa ra giữa lúc Hoàng gia Anh chịu nhiều sức ép về việc Andrew liên quan tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Theo New York Post, Hoàng tử Andrew (tên đầy đủ Andrew Mountbatten-Windsor) Công tước xứ York, bị tước bỏ toàn bộ danh hiệu, tước vị và vinh dự hoàng gia còn sót lại. Vua Charles III ra quyết định mạnh tay giữa lúc Hoàng gia Anh chịu nhiều sức ép về việc Andrew có liên quan tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Bước cuối trong quá trình tước bỏ tước hiệu của Andrew diễn ra trong tuần này. Hoàng tử bị loại bỏ tư cách thành viên Huân chương Garter - huân chương hiệp sĩ cao quý và lâu đời nhất của Anh, được Vua Edward III thành lập năm 1348. Trước đó, huy hiệu của ông bị gỡ khỏi Nhà nguyện St George ở Windsor, nơi an táng Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo The Gazette, cung điện truyền sắc lệnh: "Nhà vua đã chỉ đạo hủy bỏ việc bổ nhiệm Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor làm Hiệp sĩ đồng hành của Huân chương Garter (hiệu lực từ tháng 4/2006) và Hiệp sĩ Đại Thập tự của Huân chương Hoàng gia Victoria (có giá trị từ tháng 2/2011). Tên của ông sẽ được xóa khỏi Sổ đăng ký”.

Ngay cả khi Cung điện không trực tiếp nhắc đến Epstein trong các sắc lệnh tước bỏ danh hiệu của Andrew, quyết định của Vua Charles được cho là nỗ lực mạnh mẽ tái lập hình ảnh hoàng gia, thể hiện sự đồng cảm với các nạn nhân bị lạm dụng.

Công tước xứ York chính thức bị giáng làm thường dân.

Ngày 30/10, Cung điện Buckingham tuyên bố đang khởi động quy trình tước bỏ toàn bộ Danh hiệu, Tước vị, Vinh dự Hoàng gia của Andrew. Ông không còn được gọi là Hoàng tử Andrew, mà chỉ là Andrew Mountbatten-Windsor.

Cựu Công tước xứ York cũng bị yêu cầu từ bỏ hợp đồng thuê Royal Lodge - nơi ông sống cùng vợ cũ Sarah Ferguson. Ông chuyển đến sống ở khu nhà nhỏ hơn trong Sandringham Estate do Vua Charles tài trợ. Việc di dời sẽ chỉ diễn ra sau Tết Dương lịch (1/2026).

Andrew bị mất hoàn toàn vị trí trong hoàng gia từ năm 2019 sau khi bị cáo buộc có mối quan hệ mật thiết với tội phạm tình dục Epstein. Cựu Công tước xứ York liên tục bị tố tấn công tình dục thông qua hồi ký của nạn nhân, những email rò rỉ.

Hoàng tử Andrew có hai con gái là Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie. Các công chúa được giữ nguyên danh hiệu, không bị ảnh hưởng sau vụ cha ruột bị giáng làm thường dân.

Sarah Ferguson - vợ cũ của Andrew - bị mất danh hiệu Nữ Công tước xứ York. Tuy đã ly hôn từ năm 1996, Andrew và Ferguson vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, sống chung tại Royal Lodge suốt nhiều năm. Nguồn tin của Page Six cho biết vợ cũ luôn "đồng hành, sát cánh cùng Andrew dù ông bị giáng làm thường dân".

Trạch Dương
