Tài liệu phơi bày tội ác ông trùm đang ở tù

TPO - "Sean Combs: The Reckoning" đào sâu bí mật của Sean “Diddy” Combs che giấu suốt nhiều thập kỷ. Loạt phim tài liệu phơi bày cách ông trùm mạng lưới kiểm soát, bạo lực và cưỡng ép nạn nhân. Đại diện của ông trùm cho rằng phim bóp méo, đánh cắp video riêng tư, trong khi nhà sản xuất khẳng định mọi bằng chứng đều được thu thập hợp pháp.

Loạt phim tài liệu Sean Combs: The Reckoning lên sóng ngày 2/12 gây chấn động khi tiếp tục đào sâu những góc tối về Sean “Diddy” Combs. Ông trùm giải trí đang thụ án 50 tháng tù vì tội danh liên quan đến mại dâm.

Bộ phim có những đoạn ghi âm và cảnh quay được mô tả là bùng nổ, cho thấy loạt hành vi thao túng, che giấu và kiểm soát truyền thông của nam rapper trước khi bị bắt.

Đạo diễn Alexandria Stapleton cho biết ê-kíp tiếp cận kho tư liệu đồ sộ do chính Diddy thu thập suốt nhiều thập kỷ, bắt đầu từ năm 19 tuổi. Nam rapper có nỗi ám ảnh thích tự quay video nhạy cảm. Đây là một phần trong chiến thuật kiểm soát nạn nhân.

Phim tài liệu chứa những đoạn ghi âm từ các cuộc trò chuyện điện thoại giữa Diddy và luật sư vài ngày trước khi bị bắt năm 2024. Những đoạn đối thoại vạch trần cách ông trùm tính toán phản ứng truyền thông, cân nhắc từng bước nhằm giảm thiểu tổn hại danh tiếng.

Tội ác của ông trùm tình dục suốt

Ngay sau khi phim phát hành, phía Diddy phản pháo, gọi đây là tác phẩm đáng xấu hổ và cáo buộc Netflix “ăn cắp” cảnh quay chưa từng được phép phát hành.

Đại diện pháp lý của ông trùm cho rằng việc khai thác các đoạn ghi âm riêng tư về cơ bản là không công bằng và bất hợp pháp. Phía nền tảng trực tuyến khẳng định mọi tư liệu đều được thu thập dựa trên sự cho phép của pháp luật.

Điểm gây thêm tranh cãi là việc rapper 50 Cent - người có thù hằn kéo dài hai thập kỷ với Diddy giữ vai trò nhà sản xuất điều hành. Đại diện của Diddy chỉ trích đây là quyết định gây sốc, có ý đồ xấu.

Netflix phản bác Curtis Jackson (50 Cent) không có quyền kiểm soát nội dung phim tài liệu. Trước đó, 50 Cent nói trên Good Morning America rằng ông tham gia vì “không ai trong thế giới hip-hop dám lên tiếng”.

Ông trùm đang ngồi tù vẫn liên tục chỉ trích dự án, gọi đây là nỗ lực “giật gân từng phút” để kiếm lời. Trong khi đó, Netflix và ê-kíp làm phim giữ lập trường The Reckoning phơi bày hệ thống che đậy, thao túng và kiểm soát của Combs qua nhiều thập kỷ.

Sean “Diddy” Combs nhiều năm qua bị cáo buộc lạm dụng, cưỡng ép tình dục, bắt đầu từ vụ kiện chấn động của Cassie Ventura năm 2023. Nhiều nạn nhân liên tục tố ông trùm hip-hop luôn có mô-típ dụ dỗ, cô lập, ép buộc quan hệ tập thể, quay lén và dùng quyền lực đe dọa khi họ chống cự.

Tháng 10, sau các cuộc đột kích của FBI và nhiều bằng chứng mới, Diddy bị kết án 50 tháng tù tội danh liên quan môi giới mại dâm và cưỡng ép phụ nữ. Cáo trạng mô tả ông vận hành một mạng lưới tuyển mộ và kiểm soát nạn nhân có tổ chức, di chuyển qua nhiều bang khắp nước Mỹ.