MC quốc dân rơi vào khủng hoảng

TPO - Yoo Jae Suk bất đắc dĩ bị kéo vào lùm xùm đời tư của nhiều đồng nghiệp. Không ít cư dân mạng chất vấn, yêu cầu “MC quốc dân” cần có trách nhiệm giải thích về ồn ào của đàn em đang cộng tác trong chương trình Yoo Jae Suk cầm trịch.

Nằm không cũng dính đạn

Jo Se Ho trở thành tâm điểm sau khi tài khoản mạng xã hội chuyên tổng hợp “phốt ẩn danh” đăng tải loạt cáo buộc anh có liên hệ với xã hội đen, nhận quà xa xỉ và quảng bá cho doanh nghiệp của người này.

Phía công ty quản lý A2Z Entertainment lập tức bác bỏ, cho rằng đây chỉ là quan hệ quen biết, không có trao đổi lợi ích hay hành vi phi đạo đức. Họ cũng thông báo đang xem xét khả năng khởi kiện dân sự và hình sự vì lan truyền thông tin sai lệch.

Thay vì dừng lại ở nhân vật chính, mũi dùi dư luận bất ngờ chuyển hướng về “MC quốc dân” Yoo Jae Suk - người đang dẫn chung You Quiz on the Block với Jo Se Ho. Trên mạng, hàng loạt bình luận đặt câu hỏi “Vì sao MC quốc dân không lên tiếng?”, “Tại sao Yoo Jae Suk không quản lý đàn em?”.

Yoo Jae Suk và Jo Se Ho (phải).

Trước đó, Yoo Jae Suk cũng từng hứng chịu làn sóng chỉ trích tương tự khi Jo Se Ho vướng tranh cãi vì tham dự sự kiện nâng cao nhận thức về ung thư vú, sau đó tham gia tiệc rượu trong bối cảnh danh hài Park Mi Sun đang điều trị bệnh. Jo Se Ho công khai xin lỗi Park Mi Sun trên sóng truyền hình nhưng một bộ phận cư dân mạng vẫn nhắm mũi dùi sang Yoo Jae Suk, chỉ trích sự im lặng của anh.

Kịch bản quen thuộc này cũng lặp lại trong trường hợp của diễn viên Lee Yi Kyung. Sau khi Lee Yi Kyung thông báo cảnh sát đã tiến hành lệnh khám xét và thu giữ liên quan đến các đối tượng phát tán tin đồn ác ý, một số cư dân mạng lập tức công kích Yoo Jae Suk, cho rằng anh “chống lưng” cho Lee Yi Kyung thông qua mối quan hệ tại chương trình Hangout with Yoo.

Lee Yi Kyung âm thầm rời show của Yoo Jae Suk, không một lời chào.

Khi Lee Yi Kyung tiết lộ rằng việc rời chương trình thực tế là do ê-kíp sản xuất khuyến nghị chứ không hoàn toàn xuất phát từ quyết định cá nhân, Yoo Jae Suk lại tiếp tục trở thành mục tiêu bị chỉ trích. Những cáo buộc cho rằng anh không bảo vệ được đàn em.

Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông với Yoo Jae Suk: “Chỉ trích kiểu này thật bất công”, “Thấy thương anh ấy. Yoo Jae Suk không phải thần thánh”, “Làm sao anh ấy có thể kiểm soát đời sống riêng tư của người khác?”…

Yoo Jae Suk bị đá xéo?

Hôm 6/12, Lee Yi Kyung thắng giải “AAA Best Choice Award” tại lễ trao giải Asia Artist Awards 2025, được tổ chức ở sân vận động Quốc gia Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc). Trong bài phát biểu, anh nói: “‘SNL Korea’, mọi người đang xem chứ? Từ giờ tôi sẽ nghỉ ngơi vào các ngày thứ Năm”. Nam diễn viên trực tiếp nhắc đến việc rời khỏi chương trình “Hangout with Yoo” của đài MBC.

Sau đó, anh gửi lời tri ân tới các đồng nghiệp từng làm việc chung trong Hangout with Yoo nhưng bỏ qua MC chính là Yoo Jae Suk: “Anh HaHa, anh Joo Woo Jae, tôi nhớ mọi người. Xin cảm ơn”.

Ngay lập tức, một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn Lee Yi Kyung “đá xéo” đàn anh, cho rằng nam diễn viên thiếu chuyên nghiệp, cố tình thể hiện thái độ bất mãn. Một bộ phận khán giả nhận định vấn đề không còn nằm ở việc có nêu tên hay không, mà là thái độ và sắc thái của bài phát biểu đã khiến bầu không khí lễ trao giải trở nên gượng gạo và khó chịu.

Nhiều người “đào” lại khoảnh khắc hai người tương tác, khiến cuộc tranh luận nổ ra gay gắt hơn. “Anh ta nghĩ công chúng ngu ngốc à?”, “Không cần nhắc Yoo Jae Suk, chỉ riêng việc lôi SNL ra đùa cợt đã rất phản cảm”, “Một bài phát biểu giết chết bầu không khí”, “Lúc phản ứng xấu thì giả vờ ‘không có ý gì’, quá hèn”, “Anh ta đã gây tổn thương cho đàn anh rồi, giờ lại đóng vai vô tội”… khán giả bình luận.

Trước những phản ứng trái chiều, Lee Yi Kyung thông qua công ty quản lý cho biết anh không hề nhắm đến Yoo Jae Suk. Phía công ty nhấn mạnh: “Bài phát biểu nhận giải của anh ấy hoàn toàn đúng như những gì đã thể hiện. Chúng tôi mong công chúng tiếp nhận nội dung đó đúng theo nghĩa đen, không suy diễn thêm”.