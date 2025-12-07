Bên trong lễ cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

TPO - Lễ gia tiên trong đám cưới của Tiên Nguyễn và Justin Cohen diễn ra sáng 7/12. Khoảnh khắc tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Thủy Tiên đón rượu cưới từ con gái và con rể ngoại quốc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngày 7/12, lễ gia tiên trong đám cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai Justin Cohen diễn ra tại biệt thự gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn ở TPHCM. Không gian lễ cưới được trang trí bằng hoa tươi, nến lớn, bàn thờ gia tiên sắp đặt trang trọng.

Thông qua hình ảnh do chính Tiên Nguyễn và người thân đăng tải, cô dâu và chồng ngoại quốc xuất hiện trong tà áo dài phom dáng truyền thống kết hợp chi tiết thêu hoa văn. Tiên Nguyễn diện áo dài cổ cao cùng mấn tròn, tay cầm hoa trắng và trang điểm nhẹ. Justin Cohen mặc ton-sur-ton với vợ, hình ảnh đậm chất truyền thống Việt Nam.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Thủy Tiên uống rượu cưới của con gái và con rể người Dubai. Ảnh: FBNV.

Lễ gia tiên được cử hành theo nghi thức truyền thống. Tiên Nguyễn và Cohen rót rượu mời bố mẹ. Cả hai quỳ dâng rượu lên tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Thủy Tiên.

Họ hàng nhà gái từ vợ chồng doanh nhân Louis Nguyễn - diễn viên Tăng Thanh Hà, vợ chồng doanh nhân Phillip Nguyễn và diễn viên Linh Rin... diện áo dài truyền thống.

Trong loạt hình ghi lại diễn biến buổi lễ, Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai liên tục trao khoảnh khắc tình tứ. Sau khi hoàn tất nghi thức, cặp đôi rời biệt thự trong sự chúc mừng của họ hàng. Cặp vợ chồng chụp ảnh lưu niệm trước khi di chuyển lên xe.

Lễ cưới Tiên Nguyễn còn quy tụ dàn bạn thân rich-kid, trong đó có Á hậu Thảo Nhi Lê. Khách mời nữ diện áo dài hồng phấn, tạo khung hình rạng rỡ khi đứng cạnh Tiên Nguyễn và Cohen.

Hình ảnh dàn phù dâu, anh trai Phillip và chị dâu Linh Rin (ảnh cuối) trong lễ cưới của Tiên Nguyễn. Ảnh: FBNV.

Tiên Nguyễn được biết đến là rich kid nổi tiếng với phong cách sang trọng, thường xuất hiện nổi bật tại các sự kiện thời trang quốc tế. Cô là con gái của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn và diễn viên - doanh nhân Thủy Tiên.

Chồng của Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, là người Dubai, từng theo học tại British Columbia Institute of Technology và Vancouver Film School. Con rể nhà tỷ phú có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và công nghệ, từng đảm nhiệm vai trò Webmaster và nhà thiết kế tại nhiều đơn vị sáng tạo ở Canada.

Sau lễ gia tiên tại nhà riêng, tiệc cưới của Tiên Nguyễn và Justin Cohen diễn ra tại trung tâm tiệc cưới ở TPHCM vào tối cùng ngày.