TPO - Katy Perry công khai hẹn hò cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông qua việc đăng ảnh tình tứ trong chuyến đi Nhật Bản. Đây là lần đầu nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc thân mật cùng bạn trai sau bốn tháng tìm hiểu.

Ngày 6/12, Katy Perry công khai loạt ảnh và video ghi lại hành trình tại Tokyo, điểm dừng chân thuộc chuyến lưu diễn Lifetimes Tour. Bức ảnh gây chú ý nhất là khoảnh khắc cô selfie bên Justin Trudeau. Nữ ca sĩ 41 tuổi cũng chia sẻ video ghi lại buổi tối hẹn hò của cả hai.

“Khoảnh khắc lưu diễn ở Tokyo và hơn thế nữa”, bình luận thể hiện đây không chỉ là chuyến biểu diễn mà còn là kỳ nghỉ riêng tư của cặp đôi, theo E! Online.

32323232.jpg
Katy Perry lần đầu đăng ảnh cùng cựu thủ tướng Canada lên trang cá nhân.

Trong thời gian lưu lại Nhật Bản, Katy Perry và cựu Thủ tướng Justin Trudeau còn có cuộc gặp với cựu Thủ tướng Fumio Kishida và phu nhân Yuko Kishida.

Justin viết trên X: "Katy và tôi rất vui khi có cơ hội trò chuyện cùng Fumio Kishida và Yuko. Cảm ơn Fumio vì tình bạn này và sự cam kết của ông vì thế giới tốt đẹp hơn".

Sau khi Katy Perry chấm dứt hôn nhân với Orlando Bloom, truyền thông quốc tế ghi nhận cô liên tục xuất hiện cùng ông Justin Trudeau.

Cựu thủ tướng Canada đã ly thân vợ Sophie Grégoire Trudeau từ năm 2023 sau 18 năm chung sống.

Thông tin cả hai hẹn hò rộ lên từ tháng 7, sau khi Perry và ông Trudeau được trông thấy dùng bữa tối ở Montreal.

Vài tuần sau, họ tiếp tục cùng xuất hiện tại một số sự kiện, người trong cuộc cho rằng cả hai đang tiến triển mối quan hệ trên mức bạn bè.

Đến tháng 10, cả hai gây chú ý khi cùng tới Paris nhân dịp sinh nhật Katy Perry. Tại hậu trường buổi diễn của nữ ca sĩ, khán giả phát hiện cựu thủ tướng Canada đứng phía sau vỗ tay khi bạn gái thổi nến mừng sinh nhật. Tuy nhiên, cả hai tránh đề cập chuyện tình cảm trên truyền thông.

justin-trudeau-katy-perry-fumio.jpg
people-1761498853-3752046784404228831-28759374-1.jpg
Katy Perry và bạn trai công khai hẹn hò sau khoảng 4 tháng tìm hiểu.

Theo Vogue, việc biểu tượng nhạc pop Katy Perry hẹn hò với cựu thủ tướng Canada thu hút sự quan tâm của công chúng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ người hâm mộ âm nhạc tới những người theo dõi thời sự quốc tế. Giới quan sát đánh giá sự kết hợp này tạo sức hút hiếm có. Đó cũng là lý do mỗi lần cặp đôi xuất hiện cùng nhau, từ Paris đến Tokyo, báo chí quốc tế đều đồng loạt đưa tin.

Theo Unilad, phần lớn khán giả ủng hộ chuyện tình giữa ngôi sao nhạc pop và cựu Thủ tướng Trudeau. Người hâm mộ cho rằng cả hai đều độc thân, thành công trong sự nghiệp và có quyền lựa chọn hạnh phúc sau đổ vỡ hôn nhân.

Trạch Dương
