'Đời Thương Tín như vở kịch'

TPO - Khán giả tiếc thương, chia buồn khi hay tin nghệ sĩ Thương Tín qua đời. Nhiều người ví cuộc đời ông như một vở kịch, tuy nhiều tai tiếng nhưng từng sống trong hào quang lừng lẫy một thời.

Sáng 9/12, nhạc sĩ Tô Hiếu xác nhận nghệ sĩ Thương Tín mất lúc 18h50 ngày 8/12/2025 tại nhà ở Phan Rang (Khánh Hòa). Diễn viên qua đời vì tuổi cao sức yếu. Những ngày cuối đời, ông phải ngồi xe lăn không thể đi lại, sức khỏe suy kiệt. Thông tin khiến nhiều khán giả bàng hoàng, gửi lời chia buồn, tiếc thương.

"Cuộc đời như bộ phim thăng trầm"

“Sống một cuộc đời đủ thăng trầm, đủ những ái ố cuộc đời, mong Thương Tín an nghỉ”, “Nghe tin thật sự cũng bàng hoàng, mới ngày nào thấy anh còn đi diễn, rồi trở bệnh về quê. Dù thế nào chăng nữa anh cũng một thời lừng lẫy, mong anh siêu thoát và chia buồn với người thân cũng như những ai còn mến mộ anh”… khán giả viết.

Khán giả tiếc thương nghệ sĩ Thương Tín.

Khán giả Hường Hoàng nhớ lại: “Ngày còn bé ở quê đoàn phim về chiếu màn ảnh rộng. Những bộ phim Thương Tín đóng ai cũng thích đi xem, chen lấn xô đẩy để xem bằng được. Thế là đã khép lại một đời người”, “Thời xưa chúng đi xem phim bãi thấy Thương Tín là vỗ tay nhiệt liệt lắm”.

Tài khoản Quốc Đạt tiếc thương nghệ sĩ: “Cảm ơn anh, anh đã đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả, cuộc đời anh cũng là bộ phim đầy thăng trầm và cái kết cho một nhân vật không được đẹp. Tuy nhiên anh đã công hiến hết mình cho tác phẩm của mình”.

Có khán giả ví cuộc đời Thương Tín như một vở kịch, tuy nhiều tai tiếng nhưng ông là diễn viên giỏi, nổi tiếng một thời, có thể hóa thân đa dạng vai.

“Khép lại hành trình cuộc đời đầy sóng gió, bi tráng, hào quang và mất mát. Chia buồn với gia đình và xin chúc ông bình an, hạnh phúc nơi thiên đường”.

"Vậy là hết một kiếp người. Tuổi thơ của tôi có chú ấy với biết bao lần rúc bụi tre xem trộm rạp chiếu bóng ở trong làng. Con người ai cũng có sai lầm cả, chú đã trả giá bằng sự thiếu thốn, bệnh tật, hiu quạnh lúc về già. Mong mọi người nhớ về chú ấy với những vai diễn để đời và những cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà. Những năm tháng đẹp đẽ nhất của chú thôi...", các tài khoản chia sẻ.

Cuộc đời của diễn viên lẫy lừng một thời nhưng kết thúc trong bi thương cũng khiến nhiều người suy ngẫm. "Đây cũng là tấm gương để mấy bạn trẻ nhìn lại. Thương Tín từng có tiền tài danh vọng, vung tay tiêu 3 cây vàng trong đêm nhưng đến lúc hết thời thì như vậy đó", một khán giả viết.

Nhớ Thương Tín vang bóng một thời

Nhà báo Ngô Bá Lục nói Thương Tín là “tuổi thơ” của biết bao thế hệ 7X, 8X đời đầu với bộ phim nổi tiếng Ván bài lật ngửa (vai Kỳ Vọng) và đặc biệt là vai Sáu Tâm trong bộ phim “huyền thoại” Biệt động Sài Gòn:

“Ngày ấy, trong tim tôi, ngoài Thế Anh, Lâm Tới trong các bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam thì Chánh Tín (vai Thành Luân trong phim Ván bài lật ngửa) và Thương Tín (vai Sáu Tâm - Biệt động Sài Gòn) là hai diễn viên nổi tiếng nhất thời đó. Hai anh Tín, một anh lịch lãm, sang trọng, trầm tĩnh - một anh ga lăng, ngang tàng, gần gũi và năng động. Đó là hai hình ảnh đối diện - hai hình mẫu đàn ông nổi bật, cả khí chất và ngoại hình - niềm khát khao và ngưỡng mộ của biết bao cô gái”.

Những năm cuối đời của Thương Tín, nhà báo Ngô Bá Lục tiếc nghệ sĩ vướng vào những lùm xùm về đời sống cá nhân. Với anh, ông vẫn là một trong những nghệ sĩ điện ảnh tiêu biểu thời kỳ thứ hai của nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Không ít người tiễn đưa Thương Tín, gọi ông bằng những nhân vật vang bóng một thời: “Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng của Ván bài lật ngửa đã giã từ cõi trần ở quê nhà. Thương Tín ra đi để lại một đời giông bão từng lắm danh vọng, nhiều tiền tài nửa trước cùng những thở dài, tiếc nuối phần sau...Đời người nay này mai khác, chẳng ai biết về sau ra sao nhưng tôi vẫn nghĩ nó sẽ thế nào chủ yếu do mình lựa chọn. Dẫu gì cũng xin tiễn biệt ông, chàng diễn viên hào hoa, lừng lẫy một thời với Sáu Tâm, Bạch Hải Đường”.

Tài khoản Hợp Nguyễn viết: “Huyền thoại phim ảnh một thời, ngày nhỏ được xem phim ông đóng Ván bài lật ngửa thời cả làng chỉ 1, 2 nhà có tivi đen trắng. Chia buồn cùng gia đình ông và người hâm mộ điện ảnh Việt Nam”.

Lễ nhập quan của Thương Tín diễn ra lúc 8h ngày 9/12. Lễ động quan được tổ chức vào 15h30 ngày 10/12. Sau đó, linh cữu được an táng tại nghĩa trang gia đình.

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956, tạo dấu ấn mạnh ở lĩnh vực điện ảnh khi tham gia hơn 200 bộ phim, lừng danh thập kỷ 1980, 1990. Có thể kể đến một số tác phẩm nghệ sĩ góp mặt như Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Sau ánh hào quang, Mỹ nhân Sài thành, Già gân, Tiếng quốc đêm mưa... Từ tài tử màn bạc khét tiếng, cuối đời Thương Tín sống trong bệnh tật triền miên, nghèo khó và ra đi trong niềm tiếc thương của người hâm mộ điện ảnh Việt.