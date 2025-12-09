Lễ tang nghệ sĩ Thương Tín

TPO - Con trai và con gái có mặt trong lễ phát tang nghệ sĩ Thương Tín tại quê nhà ở Khánh Hòa sáng 9/12.

Theo thông tin từ người thân, nghệ sĩ Thương Tín qua đời lúc 18h50 ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi.

Lễ nhập quan của nam nghệ sĩ diễn ra lúc 8h ngày 9/12. Lễ động quan được tổ chức vào 15h30 ngày 10/12. Sau đó, linh cữu được an táng tại nghĩa trang gia đình.

Chia sẻ với Tiền Phong, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết anh bàng hoàng khi nhận tin báo nghệ sĩ Thương Tín qua đời. Ngay trong đêm 8/12, Tô Hiếu cùng con trai Thương Tín - ca sĩ phòng trà Tô Thanh Tùng - lập tức đi từ TPHCM về Khánh Hòa.

“Hiện, tôi chưa nắm được thông tin cụ thể nguyên nhân vì sao anh Thương Tín qua đời cũng không rõ anh có kịp ăn cơm tối trước khi ra đi hay không”, nhạc sĩ Tô Hiếu cho hay.

Con trai Thanh Tùng và con gái Thạch Thảo trong lễ tang Thương Tín.

Con trai Tô Thanh Tùng, con gái của nghệ sĩ Thương Tín và người vợ trẻ kém 32 tuổi chịu tang cha.

Theo chia sẻ của Tô Hiếu, những ngày cuối đời, Thương Tín có dấu hiệu trầm cảm, suy sụp vì nhớ thương do không được gặp con gái Thạch Thảo.

“Khoảng mấy tháng trở lại đây, anh buồn, hơi trầm cảm. Anh cũng suy sụp vì lâu không được gặp con gái. Anh có tâm sự rằng mẹ bé không cho gặp con, cắt liên lạc luôn với anh", Tô Hiếu chia sẻ hồi giữa tháng 11.

Thương Tín và vợ kém 32 tuổi - Kim Chi - đến với nhau trong hoàn cảnh đặc biệt, có con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Thương Tín từng nói sự ra đời của con gái thay đổi cuộc đời ông, khiến ông có thêm động lực làm việc ở tuổi xế chiều.

Từ đầu năm 2024, mối quan hệ giữa Thương Tín và vợ rạn nứt. Theo Thương Tín, mối quan hệ với vợ trước đó vẫn bình thường do ông có thu nhập từ các show diễn và gửi chi phí sinh hoạt về quê. Cả hai nảy sinh mâu thuẫn từ đầu tháng 4, khi ông chuyển từ TPHCM về Phan Rang.

Sau đó, họ chia tay và cắt đứt liên lạc, khiến Thương Tín không được gặp con.

Nghệ sĩ Thương Tín, tên đầy đủ là Bùi Văn Tín, sinh năm 1956, quê ở Phan Rang, Khánh Hòa. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn. Thương Tín từng được xem là ngôi sao màn bạc hàng đầu Việt Nam, gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương. Ông ghi dấu ấn với nhiều vai diễn nổi tiếng trong các phim như Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC và Chiến trường chia nửa vầng trăng…