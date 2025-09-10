Tình trạng nghệ sĩ Thương Tín

TPO - Nghệ sĩ Thương Tín không thể đi lại, cần người hỗ trợ trong sinh hoạt thường ngày do chấn thương ở chân không thể hồi phục.

Chiều 10/9, nhạc sĩ Tô Hiếu đến thăm nghệ sĩ Thương Tín ở quê nhà Khánh Hòa. Anh chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ đàn anh: “Cũng rất lâu rồi, mới có dịp ghé thăm anh”.

Trao đổi với Tiền Phong, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết anh ghé thăm nghệ sĩ Thương Tín trên đường đi công tác. Theo Tô Hiếu, nghệ sĩ Thương Tín hiện tại không thể đi lại, cần người hỗ trợ trong sinh hoạt thường ngày.

“Anh Thương Tín tăng 3-4 kg so với trước kia, ăn uống và ngủ tốt. Tuy nhiên, anh không thể đi lại, phải di chuyển bằng xe lăn hoặc người dìu đỡ. Ngoài chấn thương ở chân, anh Tín không gặp vấn đề gì khác về sức khỏe. Dịp này, anh ít nói, có vẻ trầm buồn. Gặp tôi, anh vẫn mong muốn được trở lại TPHCM”, nhạc sĩ Tô Hiếu nói.

Nhạc sĩ kể Thương Tín được em trai chăm sóc. Nghệ sĩ Thương Tín về Khánh Hoà từ cuối tháng 1. Do tình trạng sức khỏe yếu, ông được người thân động viên ở lại quê nhà an dưỡng tuổi già. Trước đó, ông được chẩn đoán vỡ bánh chè khớp gối phải, không thể hồi phục.

“Lần tái khám gần nhất tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (Quận 5, TPHCM) trước Tết Nguyên đán 2025, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của anh Thương Tín không đảm bảo để phẫu thuật. Hiện tại, sức khỏe anh ngày càng yếu hơn nên xác định chấn thương vỡ bánh chè gối phải không thể hồi phục. Còn đầu gối trái bị viêm khớp đã cải thiện sau thời gian điều trị bằng thuốc”, Tô Hiếu nói.

Thương Tín có con trai lớn là ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Tùng. Anh là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên. Do cuộc sống riêng vất vả và xa cách từ nhỏ, hai cha con không hay gặp gỡ.

Sau này, Thương Tín có con gái với vợ kém 33 tuổi. Tuy nhiên, Thương Tín và vợ trẻ chia tay hồi tháng 7/2024.