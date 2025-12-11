Nữ ca sĩ bị hủy hoại sự nghiệp sau khi hát ở khai mạc SEA Games 33

TPO - Ca sĩ Violette Wautier - người hát mở đầu lễ khai mạc SEA Games 33 - cho rằng sự nghiệp âm nhạc của mình đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Theo đó, nữ ca sĩ bị phát hiện hát nhép trên sóng trực tiếp.

Màn trình diễn tại lễ khai mạc SEA Games 33 của nữ ca sĩ Violette Wautier đã trở thành tâm điểm chú ý. Cụ thể, phần thể hiện ca khúc chủ đề của nước chủ nhà Thái Lan - 1% bị phát hiện là hát nhép trên sóng trực tiếp.

Trong màn trình diễn, Violette Wautier nhiều lần bị lệch tông, lạc giọng so với âm thanh phát ra từ sân khấu, khiến khán giả đặt nghi vấn. Việc Violette bị nghi hát nhép trong sự kiện lớn như lễ khai mạc SEA Games nhanh chóng trở thành chủ đề gây bão trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.

Violette Wautier biểu diễn bài hát chủ đề SEA Games 33 - 1% cùng hai rapper Golf F.Hero và Twopee.

Trong lễ khai mạc, Violette Wautier biểu diễn bài hát chủ đề SEA Games 33 - 1% cùng hai rapper Golf F.Hero và Twopee. Đây là ca khúc mang tinh thần mạnh mẽ về ý chí và nghị lực. Ca khúc truyền tải thông điệp rằng dù chỉ còn 1% hy vọng, con người vẫn có thể bứt phá và chiến thắng nếu không từ bỏ.

Sau khi hoàn thành tiết mục, nữ ca sĩ nhanh chóng lên tiếng nhận lỗi, đồng thời, bày tỏ sự bất lực, đau buồn của mình về phần trình diễn. Cô thậm chí cho rằng bản thân đã đánh mất sự nghiệp và ước mơ của mình.

Nữ ca sĩ cho rằng đã đánh mất sự nghiệp và ước mơ của mình sau phần trình diễn mở màn tại SEA Games 33.

"Chắc nhiều người đã thấy tôi hát bị lệch, phô rất nhiều trên sóng trực tiếp. Tôi vô cùng xin lỗi, đây là một sai lầm. Tôi cảm thấy danh tiếng, hình ảnh, phẩm giá, sự nghiệp và ước mơ của mình đã bị hủy hoại. Tôi bất lực khi buổi biểu diễn đã kết thúc", Violette Wautier viết trên trang cá nhân.

Cô cho biết ban tổ chức yêu cầu hát nhép để đảm bảo màn diễn an toàn, hoàn hảo. Tuy nhiên, khi lên sân khấu, micro của cô được bật, trong khi tai nghe in-ear lại không phát giọng live của ca sĩ. Vì thế, giọng hát thật lệch với giọng thu âm sẵn.

Nữ ca sĩ khẳng định bản thân hiếm khi hát nhép trong sự nghiệp và tiếc nuối vì tiết mục tệ. "Tôi cảm thấy rất buồn vì nếu được hát live, dù có tệ đi nữa, tôi chắc chắn vẫn cảm thấy tốt hơn bởi đó là khả năng thật của mình. Ít nhất nếu biết mình phải hát live và thiết bị hỏng âm thanh, tôi sẽ tháo tai nghe ra hoặc tìm cách nào đó để xử lý cho tốt nhất", cô chia sẻ.

Violette khẳng định cô không có ý đổ lỗi cho bất cứ ai, nhưng cần lên tiếng để bảo vệ danh dự và làm rõ sự thật.

Violette Wautier và hai rapper Golf F.Hero, Twopee.

Ngay trong đêm 9/12, rapper Golf F.Hero - người cùng biểu diễn với Violette Wautier trong ca khúc chủ đề SEA Games - cũng lên tiếng. Anh cho biết micro được bật trong suốt buổi phát sóng, trong khi họ được thông báo hát nhép 100%.

"Mặc dù trong quá trình tập luyện, chúng tôi đã được thông báo rằng do một số hạn chế, chương trình này sẽ hát nhép 100%, nhưng các nghệ sĩ trên sân khấu không thể nghe thấy giọng hát của chính mình qua tai nghe in-ear monitor. Đó là lý do tại sao giọng của Violette Wautier trong buổi phát sóng trực tiếp bị mất đồng bộ - vì cô ấy không thể nghe thấy giọng của chính mình qua tai nghe. Tương tự, giọng của Twopee bị trễ ở một số đoạn vì anh ấy cũng không thể nghe thấy giọng của chính mình", nam rapper chia sẻ. Rapper Golf F.Hero cũng xin lỗi tất cả khán giả vì tiết mục gây thất vọng.

Khai mạc SEA Games 33 diễn ra trong hai tiếng rưỡi trên sân Rajamangala, Bangkok. Ban tổ chức dàn dựng nhiều tiết mục kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, với âm thanh, ánh sáng hoành tráng. Tuy nhiên, họ cũng gặp nhiều sự cố. Chương trình còn bị gián đoạn khoảng 30 phút, khiến hai MC phải pha trò để giữ không khí.