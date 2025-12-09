Lời đáp trả từ Hieuthuhai

TPO - Hieuthuhai luôn bị dèm pha là rapper nổi lên từ game show thay vì thành tích âm nhạc. Tuy nhiên, sự thống trị của Hieuthuhai ở nền tảng Spotify đã làm đảo lộn cục diện.

Hai năm liên tiếp, Hieuthuhai đứng đầu danh sách nghệ sĩ Việt có tổng lượt stream (nghe nhạc trực tuyến) nhiều nhất trên Spotify. Rapper của tổ đội Gerdnang đã vượt qua hiện tượng Dangrangto và tiếp tục áp đảo Sơn Tùng và SOOBIN. Exit Sign, ca khúc mà Hieuthuhai kết hợp với Marzuz, duy trì lượng view tăng tiến ổn định và đang trên đường xô đổ Hai phút hơn (remix) để là ca khúc Việt thành công nhất trên Spotify.



Hieuthuhai, Sơn Tùng tiếp tục so kè quyết liệt ở đường đua Spotify.

Cách Hieuthuhai đánh bại Sơn Tùng

Năm nay, Hieuthuhai chỉ phát hành một ca khúc mới là Nước mắt cá sấu. Tính riêng nền tảng Spotify, Nước mắt cá sấu đạt thành tích ấn tượng với gần 15 triệu stream sau 8 tháng, qua đó thành mảnh ghép quan trọng để giúp Hieuthuhai duy trì thế thống trị ở đường đua thu hút stream trên nền tảng nghe nhạc chuyên biệt lớn nhất thế giới.

Sự vượt trội của Hieuthuhai so với Dangrangto, Sơn Tùng và Soobin phần lớn đến từ sức hút của loạt sản phẩm cũ. Trong đó, những ca khúc trong album đầu tay của Hieuthuhai, phát hành năm 2024 vẫn duy trì sức hút cực lớn. Chỉ riêng bản hit Exit Sign có gần 20 triệu stream trong năm 2025. Tiếp đó, Không thể say cũng tăng tiến view ấn tượng, cùng Exit Sign nằm trong nhóm bản hit trụ bền bỉ ở các playlist âm nhạc hàng đầu trên nền tảng.

Sơn Tùng chưa thể lấy lại vị trí thống trị ở Spotify Việt. Thế nhưng, sự hiện diện của Sơn Tùng trong top 5 năm nay vẫn là điểm nhấn, khi anh là nghệ sĩ duy nhất không phát hành sản phẩm mới. Bản hit của Sơn Tùng trong năm 2024 là Đừng làm trái tim anh đau vẫn duy trì sức hút cực lớn, hiện đã cận kề mốc 70 triệu stream.

Loạt ca khúc cũ của Sơn Tùng như Âm thầm bên em, Buông đôi tay nhau ra, Nơi này có anh và Chúng ta của hiện tại bất ngờ hồi sinh trong thời gian gần đây và đang đứng đầu trong top ca khúc thu hút stream tốt nhất của Sơn Tùng trong một tháng gần nhất.

Điểm nhấn sau cùng của đường đua Spotify Việt gọi tên Dangrangto. Cựu thí sinh Rap Việt mùa 4 vượt qua một loạt đối thủ sừng sỏ để xếp sau Hieuthuhai. Thành tích của Dangrangto đến từ nhiều sản phẩm cá nhân có sức ảnh hưởng trên Spotify và nam rapper hợp tác (featuring) cùng nhiều đồng nghiệp khác. Gần nhất, Dangrangto cùng Min làm nên ca khúc Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế, hiện đứng đầu ở các playlist thịnh hành trên Spotify.

Với nhạc Việt, YouTube vẫn là nền tảng nghe nhạc phổ biến nhất. Song, trong 3 năm gần đây, khán giả dần chuyển dịch sang Spotify và những nền tảng nổi tiếng khác như Apple Music để trải nghiệm nghe nhạc chuyên biệt (nghe nhạc chất lượng cao, tạo playlist cá nhân hóa, nghe nhạc theo đề xuất thuật toán...).

Nhạc Việt giờ không đếm xuể số lượng ca khúc đạt thành tích trên 50 triệu stream ở Spotify. Đây là tính hiệu đặc biệt tích cực của nhạc Việt, khi thói quen nghe nhạc của khán giả dần đặt vào đúng chỗ. Từ đó, ngày càng nhiều khán giả sẵn sàng chi tiền để nghe nhạc chất lượng đồng thời ủng hộ cho chính nghệ sĩ họ thích. Với những nghệ sĩ hàng đầu, từng lượt stream trên Spotify chính là doanh thu, lấy âm nhạc nuôi sống âm nhạc và duy trì xuyên suốt sự nghiệp.

Thành tích âm nhạc của Hieuthuhai đang phát triển vượt bậc.

Không còn là "rapper game show"

5 năm qua, Hieuthuhai là rapper thăng tiến nhanh nhất của thị trường nhạc Việt nhưng cũng là rapper hứng chỉ trích nhiều nhất. Thủ lĩnh của tổ đội Gerdnang nổi tiếng cùng lúc ở 2 vai trò là rapper và gương mặt hot của game show. Từ đây, một bộ phận khán giả nhắm sự "toxic" vào Hieuthuhai, chỉ trích nam rapper đang tập trung quá nhiều vào game show để được nổi tiếng hơn thay vì phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Đỉnh điểm của chỉ trích nhắm vào Hieuthuhai xảy ra ở thời điểm anh bắt đầu lên sóng ở game show 2 ngày 1 đêm. Khi đó, ở 2 đầu của cán cân, sự nổi tiếng của Hieuthuhai vượt trội so với thành tựu của anh trong âm nhạc. Hieuthuhai đã có một số sản phẩm nổi bật ở giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ như Vệ tinh, Ngủ một mình, Không thể say, song tất cả không phải là bản hit tầm cỡ.

Album Ai cũng bắt đầu từ đâu đó đã đưa Hieuthuhai lên vị thế khác ở nhạc Việt trong năm qua. Album đầu tay của Hieuthuhai không gặt hái thành quả quá tốt ở thời gian đầu ra mắt. Phải vài tháng sau, loạt bản rap của Hieuthuhai trong album bắt đầu nổi lên và dần dần thu hút lượt stream/view lớn. Exit Sign thành điểm sáng lớn nhất, với bề nổi trông không có gì đặc biệt nhưng nội lực bên trong là sức hút kinh ngạc để giữ chân người nghe ở các nền tảng nhạc số.

Một năm qua, không ca khúc nào của nhạc Việt thành công hơn Exit Sign trên Spotify. Kết thúc năm 2024, bản hit của Hieuthuhai và Marzuz đã vượt mốc 55 triệu stream. Hiện tại, Exit Sign chuẩn bị cán mốc 75 triệu stream. Với tốc độ tăng trưởng stream hiện tại, Exit Sign sẽ sớm đuổi kịp kỷ lục stream của ca khúc Việt trên Spotify - Hai phút hơn Remix (hơn 82 triệu stream).

Với 3 ca khúc là Không thể say, Exit Sign và NOLOVENOLIFE, album đầu tay của Hieuthuhai đã hút gần 180 triệu stream. Tính trọn vẹn sản phẩm trong album, tổng lượt stream vượt qua 200 triệu. Ai cũng bắt đầu từ đâu đó là album nhạc rap có sức ảnh hưởng bậc nhất lịch sử rap Việt.

Vẫn có tranh cãi về Hieuthuhai xoay quanh các yếu tố như chất lượng rap, cá tính rap hay là định kiến "nhạc rap thị trường". Song, nhìn riêng về góc độ thành tích, sự lan tỏa của âm nhạc, không thể phủ nhận Hieuthuhai đã có bứt phá trong thời gian gần đây. Cùng với lợi thế về sức ảnh hưởng, Hieuthuhai giờ nằm trong nhóm nghệ sĩ Việt có thể làm bất cứ điều gì vẫn gây chú ý.