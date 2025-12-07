Xếp hàng dài chờ xem Phùng Khánh Linh

TPO - Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi màu sắc âm nhạc riêng, Phùng Khánh Linh hái “quả ngọt” khi album "Giữa một vạn người" tạo tiếng vang lớn trên thị trường, lập loạt thành tích ấn tượng về lượt nghe trên bảng xếp hạng Spotify.

Quả ngọt

Phùng Khánh Linh có một năm ghi dấu ấn khi album Giữa một vạn người tạo được hiệu ứng tích cực trên thị trường nhạc số. Trước đó, nữ ca sĩ từng gặp nhiều khó khăn trong hành trình tìm chỗ đứng, dù sản phẩm âm nhạc của cô được một bộ phận khán giả đánh giá cao về chất lượng và màu sắc riêng.

Album lần này thử nghiệm nhiều thể loại như Alternative, Pop-Rock, Indie Pop và Dream Pop. Qua các ca khúc đã ra mắt, có thể thấy xu hướng mở rộng biên độ sáng tạo của Phùng Khánh Linh, thay vì bó hẹp trong một khuôn mẫu âm nhạc cố định.

Về mặt hình ảnh, nữ ca sĩ lựa chọn concept trầm tối hơn, khác biệt rõ rệt so với sắc hồng tươi sáng của Citopia được giới thiệu hai năm trước.

Theo số liệu công khai trên các nền tảng, Giữa một vạn người ghi nhận hơn 16,5 triệu lượt nghe trực tuyến. Riêng ca khúc Em đau đạt hơn 3,2 triệu lượt phát sau thời gian ngắn phát hành. Album gồm 12 bài hát, trong đó có nhiều sáng tác mới do nữ ca sĩ và ê-kíp phát triển. Một số ca khúc, trong đó có Em đau với chủ đề chia ly, đã nhận được sự quan tâm tích cực từ người nghe. Ngay khi ra mắt, album vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng Apple Music Việt Nam.

400 người xếp hàng chờ Phùng Khánh Linh

Tại sự kiện Spotify Wrapped 2025 hôm 6/12, Phùng Khánh Linh đã được Spotify vinh danh bằng chiếc cúp Top Song in “Đóa hồng nhạc Việt” cho ca khúc Em đau - sản phẩm từ album mới Giữa một vạn người.

400 fan cứng xếp hàng chờ xem nữ ca sĩ. Đây là lần đầu Phùng Khánh Linh trình diễn live ba ca khúc trong album gồm Ước anh tan nát con tim, Anh là thằng tồi và Em đau cùng ban nhạc acoustic.

400 fan xếp hàng xem Phùng Khánh Linh.

Cô xúc động khi nhìn lại hành trình, từ những ngày đầu chỉ có 30.000 lượt nghe mỗi tháng cho album đầu tay và bây giờ là hơn 700.000 lượt nghe mỗi tháng cho Giữa một vạn người.

Nữ ca sĩ khẳng định chiếc cúp quý giá này không chỉ dành cho riêng cô và ê-kíp, mà cho tất cả Phân Khối Nhỏ (tên fandom của Phùng Khánh Linh).

Chiếc cúp danh giá đánh dấu cột mốc mới trong hành trình 8 năm theo đuổi con đường âm nhạc. Đây là lần đầu Phùng Khánh Linh được nhận giải thưởng chính thức cho thành tích âm nhạc từ một nền tảng nghe nhạc toàn cầu.

Ngay sau đó, Phùng Khánh Linh cũng đã có buổi giao lưu và ký tặng đĩa với người hâm mộ đến tận tối muộn. Cũng trong sự kiện, Phùng Khánh Linh thông báo Giữa một vạn tour - tour diễn quảng bá cho album phòng thu thứ 3 của Phùng Khánh Linh sẽ khởi động vào 2026 qua nhiều tỉnh thành cả nước. Đây hứa hẹn là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô.