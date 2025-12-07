Lý do Trấn Thành khóc

TPO - Chung kết 1 của "Anh trai say hi" để lại nhiều cảm xúc trái ngược. MC Trấn Thành rơi nước mắt trước những chia sẻ của B Ray, bầu không khí bùng nổ khi Gill khép lại đêm diễn bằng sân khấu “Mời đoàn mình lên sàn” mang tinh thần concert.

Trấn Thành bật khóc

Tiếp nối sân khấu ở Chung kết 1, các anh trai có sân khấu trình diễn solo. Lần này B Ray mang đến ca khúc Chờ anh về và chia sẻ muốn trở về với sức mạnh nguyên bản là rapper đúng nghĩa. Cảm hứng bài hát xuất phát từ sự nghiêm khắc mà ba anh dành cho anh trong suốt quá trình trưởng thành.

Đồng hành cùng B Ray trong ca khúc là khách mời Amee với chất giọng ngọt ngào đặc trưng. Cả hai cho biết bất kỳ lần hợp tác nào giữa B Ray x Amee x Masew cũng đều tạo nên những bản hit thành công. Cả ba muốn tiếp tục nối dài chuỗi duyên âm nhạc đó trong lần trở lại này.

B Ray cho hay khi đến với chương trình, anh lần đầu thử sức với nhảy múa và ca hát. Mọi trải nghiệm đều tự nhiên và vui nhộn, đặc biệt là những khoảnh khắc trong đội Đoạn kịch câm cùng các anh em.

Rapper chia sẻ thông điệp của bài hát là lời gửi đến những người từng chờ anh, đặc biệt là người hâm mộ. Anh thú nhận bản thân “hay bay”, nhưng luôn muốn có những khoảnh khắc trở về, và bài hát như lời hứa rằng “B Ray sẽ trở về”. B Ray nói được làm thí sinh của Anh trai say hi khiến anh vui như một đứa trẻ.

Trấn Thành khóc sau chia sẻ của B Ray.

MC Trấn Thành không ngăn được những giọt nước mắt khi chia sẻ chi tiết hầu hết người đạt được thành tựu đều giữ trong mình một đứa trẻ, và đôi khi chỉ cần một cơ hội phù hợp để nó được bước ra.

“Hầu như nghệ sĩ có thành tựu đều có đứa trẻ bên trong mình. Nó không có cơ hội cất tiếng, mãi mãi chỉ ở hình hài của một đứa trẻ, nhưng đó lại là món quà. Bởi đứa trẻ ấy không toan tính, không hơn thua, chỉ ngây thơ tận hưởng thế giới của riêng nó. Chúng tôi biết ơn vì đứa trẻ bên trong ấy đã đồng hành suốt thời gian qua”, Trấn Thành xúc động chia sẻ.

Vũ Cát Tường diễn ca khúc tiếng Anh "Illusion".

Cũng nói về "đứa trẻ bên trong", sân khấu của Vũ Cát Tường trong chung kết gây chú ý không kém với ca khúc tiếng Anh Illusion. Bài hát là hành trình trưởng thành của chính ca sĩ.

Sau bốn tháng đồng hành cùng chương trình, Cát Tường cho rằng âm nhạc là cách thuyết phục khán giả mở lòng, vượt khỏi định kiến về giới. Vũ Cát Tường chia sẻ mỗi con người đều có phần đầy và phần khuyết, chính những tổn thương tạo nên con đường để bước tiếp. Ca sĩ cũng nói việc chọn hát tiếng Anh nhằm phá bỏ giới hạn ngôn ngữ, bởi “dù là bất kỳ tiếng nói nào, em và khán giả của em cũng sẽ tìm thấy nhau”.

Ca khúc khán giả chỉ muốn mang ngay đến concert

Tập phát sóng ghi nhận loạt màn trình diễn đa sắc thái. CongB mở đầu với Ngôi sao hy vọng, bản pop-fun dễ nghe cùng vũ đạo đẹp mắt. Khán giả nhận xét anh làm chủ sân khấu tốt nhưng tổng thể chưa tạo được dấu ấn mạnh, dễ khiến người xem nhanh quên.

Hải Nam đem đến Anh cảm giác mình sắp chia tay với giọng hát tình cảm, tuy nhiên phần giai điệu và ca từ được người xem nhận xét chưa thật mượt mà dù sân khấu được dàn dựng đẹp. Sơn K chọn pop ballad qua Yêu yêu yêu, Thương thương thương, mang màu sắc trẻ trung. Một số bình luận khen bài hát tròn trịa nhưng cách thể hiện khác biệt so với các lần live trước.

Ryn Lee ghi dấu với Giấc mộng vỡ, ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, phảng phất nét Huế và giàu cảm xúc, đặc biệt ấn tượng ở đoạn hook “Hỏi thế gian sao càng yêu…”. BigDaddy tiếp nối bằng Tiệc vui có bạn hiền, một sáng tác vui tươi, dễ cuốn theo tiết tấu lạ tai, đậm phong cách đặc trưng của anh. Ở màu sắc ballad, Vương Bình thể hiện Không biết phải làm gì, không biết phải làm sao. Một số khán giả nhận xét với ưu thế giọng hát, ca khúc bắt tai nhưng phần phối khí nên giảm tông nhẹ hơn để hài hòa với chất giọng của anh.

Mời đoàn mình lên sàn của Gill là sân khấu kết màn đúng nghĩa, khiến khán giả chỉ muốn mang ngay đến concert.

﻿ ﻿ Sân khấu bùng nổ của Gill.

Với Gill, anh muốn đem tinh thần của concert về lại sân khấu Anh trai say hi. Chiếc cúp lúc này không còn là điều quan trọng bởi anh có thêm nhiều đồng nghiệp đáng trân quý.

Trên sân khấu diễn ca khúc mình sáng tác, Gill tận hưởng vừa hát, rap và nhảy. Tiết mục sôi động thêm nhờ sự góp mặt của các thành viên đội Chạm là Nhâm Phương Nam, Otis, TEZ và Đỗ Nam Sơn, cùng đoạn drop dance freestyle.

Ở phần replay beat thêm cuối tiết mục, toàn bộ các anh trai cùng xuất hiện để chào kết Chung kết 1 của chương trình.

"Mời đoàn mình lên sàn" được kỳ vọng có mặt trong concert Anh trai say hi. Video: VieOn.

Sau màn trình diễn, Gill luôn muốn mọi thứ được thực hiện cùng nhau, và anh không muốn sân khấu chung kết thiếu bất kỳ anh em nào.