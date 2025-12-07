Nam diễn viên tuyên bố giải nghệ

TPO - Nam diễn viên hàng đầu Jo Jin Woong tuyên bố giải nghệ sau khi loạt thông tin chấn động từ quá khứ bị phanh phui. Bộ phim "Signal 2" do nam diễn viên đóng chính vì vậy đối diện với nguy cơ "đắp chiếu".

Ngày 6/12, Jo Jin Woong thông qua công ty quản lý Saram Entertainment cho biết: “Tôi muốn đặt dấu chấm hết cho con đường diễn xuất".

Anh nói thêm: “Tôi tin rằng đây là trách nhiệm và bổn phận tôi phải gánh chịu cho những sai lầm trong quá khứ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nỗ lực hết sức để tự kiểm điểm và sống ngay thẳng với tư cách một con người. Một lần nữa chân thành xin lỗi. Cảm ơn tất cả những người đã yêu thương và ủng hộ tôi".

Nam diễn viên Jo Jin Woong đã tuyên bố giải nghệ vào ngày 6/12, chỉ một ngày sau khi thừa nhận các cáo buộc liên quan đến việc từng là tội phạm vị thành niên.

Trước đó vào ngày 5/12, truyền thông Hàn Quốc đã đăng tải loạt cáo buộc gây chấn động về thời niên thiếu của Jo Jin Woong. Anh bị nghi từng cùng nhóm bạn thực hiện hành vi trộm cắp xe đậu ven đường, liên quan đến vụ tấn công tình dục và đã bị đưa ra xét xử với tội danh cướp và hiếp theo luật đặc biệt năm 1994, sau đó nam diễn viên bị gửi vào trường giáo dưỡng khi đang học lớp 11.

Bê bối tiếp tục bị bóc mẽ khi nhiều nguồn tin nói Jo Jin Woong vẫn liên quan đến các vụ bạo lực, lái xe khi say rượu. Khoảng năm 2003, anh bị tố đã đánh trọng thương một thành viên trong đoàn kịch khi uống rượu. Trước đó anh cũng từng bị xử phạt vì hành vi tương tự. Anh còn được cho là bị hủy bằng lái do vi phạm nồng độ cồn sau khi hoàn thành bộ phim Once upon a time in high school (phát hành năm 2004).

Công ty quản lý Saram Entertainment đã lên tiếng xác nhận một phần hành vi sai trái trong quá khứ của Cho, nhưng phủ nhận hoàn toàn cáo buộc liên quan đến tấn công tình dục.

“Chúng tôi đã xác minh với diễn viên rằng anh ấy từng phạm sai lầm khi còn là vị thành niên. Tuy nhiên, những việc này đã xảy ra hơn 30 năm trước nên rất khó để nắm bắt toàn bộ bối cảnh. Điều quan trọng chúng tôi muốn làm rõ là anh ấy không liên quan đến bất kỳ hành vi tấn công tình dục nào", thông cáo phát đi tối 6/12 cho biết.

Nguy cơ Signal 2 "đắp chiếu"

Quyết định đột ngột của anh lập tức kéo theo hệ lụy lớn, đẩy bộ phim Signal 2 của tvN vào tình trạng báo động. Tác phẩm này anh đóng vai chính.

Ngay sau khi thông tin giải nghệ được công bố, phía tvN phản hồi ngắn gọn: “Các vấn đề liên quan đến việc phát sóng Signal 2 sẽ được thảo luận. Nếu có quyết định cuối cùng, chúng tôi sẽ thông báo”. Tờ Spotv News bình luận động thái này cho thấy nhà đài đã cảm nhận rõ cú sốc từ làn sóng tranh cãi.

Signal 2 có tên chính thức The Second Signal, là phần tiếp theo của siêu phẩm Signal ra mắt năm 2016. Phim đã hoàn tất toàn bộ quá trình quay vào tháng 8 và dự kiến phát sóng tháng 6 năm 2026.

Phần 2 kể về các điều tra viên ở hiện tại và quá khứ kết nối với nhau qua những tín hiệu khẩn thiết, cùng hợp lực truy tìm thủ phạm trong những vụ án tồn đọng suốt nhiều năm. Sau 10 năm, khán giả chờ đợi dàn diễn viên Kim Hye Soo, Lee Je Hoon và Jo Jin Woong tái hợp cho mùa hai.

Là một trong các dự án được đầu tư mạnh nhất cho năm 2026, The Second Signal đứng trước nguy cơ không thể phát sóng vì bê bối của nam chính. Nhân vật của anh là cảnh sát Lee Jae Han, người mất tích 15 năm, là trung tâm của câu chuyện. Việc loại bỏ hay thay thế anh gần như bất khả thi.

Trong bối cảnh “báo động đỏ”, ê-kíp sản xuất được cho là đang xem xét mọi phương án khả thi.

Đài truyền hình SBS thông báo đã thay thế phần thuyết minh do Jo Jin Woong thực hiện trong loạt phim tài liệu dài bốn tập War on Crime. “Chúng tôi đang xử lý lại cả tập đầu đã phát sóng", đại diện SBS cho biết.

Trong khi đó video phim tài liệu phát trên KBS có sự xuất hiện của Jo Jin Woong đã được chuyển sang chế độ không công khai trên kênh YouTube. Kênh truyền hình cáp tvN có thể là đơn vị bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đứng sau The Second Signal.

Signal 2 là dự án được khán giả chờ đợi suốt 10 năm, với kỳ vọng lớn dành cho sự trở lại của dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất. Việc Jo Jin Woong dính bê bối quá khứ rồi tuyên bố giải nghệ khiến kế hoạch phát sóng trở nên mù mịt.

Trên Star Today, một người trong ngành cho biết kinh phí sản xuất, dàn diễn viên, nền tảng phát sóng đều là những yếu tố rất quan trọng, có nhiều biến số. Do mức độ xung đột giữa ý nghĩa của bộ phim và quá khứ của nam diễn viên là quá lớn nên việc phát sóng sẽ rất khó khăn.

Jo Jin Woon (49 tuổi), ra mắt năm 2004, sử dụng nghệ danh Jo Jin Woong thay cho tên thật Jo Won Joon. Một nguồn tin do Dispatch trích dẫn cho rằng việc đổi tên được thực hiện nhằm che giấu quá khứ phạm tội. Anh được biết đến rộng rãi nhờ loạt vai diễn cảnh sát, điều tra viên trong các tác phẩm như Signal, Con số hoàn hảo, Độc chiến, Me and Me, Dòng máu đặc cảnh…

Nam diễn viên từng thắng nhiều giải quan trọng như Nam diễn viên chính xuất sắc mảng điện ảnh của Baeksang Arts Awards, Nam diễn viên phụ xuất sắc của Rồng xanh…

Về đời tư, nam diễn viên kết hôn năm 2013 và đón con đầu lòng năm 2020.