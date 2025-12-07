Đen Vâu lên tiếng về dự án Nuôi Em đang bị tố không minh bạch

TPO - Dự án thiện nguyện “Nuôi Em” do Hoàng Hoa Trung sáng lập đang bị đặt dấu hỏi về tính minh bạch sau loạt phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến việc cấp trùng mã, cách quản lý nguồn tiền... Trước làn sóng tranh luận, rapper Đen - một trong những nghệ sĩ từng ủng hộ dự án - đã lên tiếng đính chính.

Dự án thiện nguyện “Nuôi Em” - chương trình kết nối nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ bữa ăn cho học sinh vùng cao bị nghi ngờ thiếu minh bạch, cư dân mạng và mạnh thường quân yêu cầu đơn vị này lên tiếng làm rõ.

Dự án do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập nhận được sự ủng hộ lớn ngay từ đầu. Trong đó, rapper Đen từng góp hơn 400 triệu đồng từ doanh thu MV Nấu ăn cho em trên YouTube để phục vụ hoạt động thiện nguyện.

Đen lên tiếng về ồn ào dự án Nuôi Em

Chiều 7/12, Đen lên tiếng về vụ việc. Anh nói rất buồn khi biết được những ồn ào này.

Rapper khẳng định anh và ê-kíp chỉ tham gia với vai trò mạnh thường quân, không giữ bất kỳ vai trò nào trong bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án.

“Tôi và ê-kíp tham gia với tư cách là người ủng hộ, cũng như bao mạnh thường quân khác... Cũng như mọi người, tôi đóng góp cho dự án với niềm tin vào con người, vào niềm mong muốn được lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng và cho xã hội", nam rapper viết.

Đen lên tiếng về dự án Nuôi Em.

Anh cho biết hàng năm vẫn tự bỏ chi phí cá nhân để hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em vùng cao thuộc chương trình.

Liên quan đến ca khúc Nấu ăn cho em, Đen cho biết toàn bộ doanh thu từ bài hát được dùng cho hoạt động thiện nguyện, không chỉ dành riêng cho các chương trình của “Nuôi Em” mà còn chuyển tới nhiều dự án, chương trình khác của các cơ quan, ban ngành. Nam nghệ sĩ nhấn mạnh nguồn tiền ủng hộ này không liên quan đến chi phí cá nhân mà Đen và ê-kíp đang đóng góp hàng năm cho dự án "Nuôi Em."

“Trước khi vội kết luận, chúng ta cũng cần bình tĩnh lại và chờ câu trả lời minh bạch và rõ ràng từ đội ngũ Nuôi Em”, Đen chia sẻ. Anh cho biết nếu cơ quan chức năng xác định có sai phạm, anh sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của trẻ em.

Nam rapper bày tỏ mong muốn rằng bất kể kết quả cuối cùng ra sao, niềm tin và tinh thần sẻ chia đối với những hoàn cảnh khó khăn vẫn hiện hữu trong mỗi người.

Chuyện gì đang xảy ra với dự án "Nuôi Em"

Ồn ào được lan truyền trên Threads khi có tài khoản cho biết nhận mã nuôi em và đóng tiền từ tháng 8/2025. Đến vài tháng sau, người này tiếp tục nhận thông báo đóng tiền năm học 2025-2026. Khi đề nghị tạm dừng ủng hộ, người này bị thu hồi mã tham gia và sẽ được cấp lại nếu tiếp tục đóng góp.

Hàng loạt bài đăng trên Threads có nội dung tương tự, chia sẻ việc nhập nhằng thông tin về dự án.

Tài khoản Alexaphan1204 phản ánh một em nhỏ vùng cao được nuôi bởi nhiều người.

"Tôi được cấp mã nuôi một em và đóng số tiền là 1.450.000 đồng. Sau khi đóng tiền thì được cho tài khoản liên hệ hỗ trợ nhưng chưa bao giờ được liên hệ. Một thời gian tôi phát hiện một em được nuôi bởi hai người. Tìm hiểu thêm thì thấy dự án không hề có kiểm toán độc lập, không có tài khoản của dự án, toàn bộ số tiền chuyển về số tài khoản của Hoàng Hoa Trung".

Nhiều trường hợp khác cũng lên tiếng về các khúc mắc không được giải quyết thỏa đáng.

Ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập Nuôi Em

Chiều 7/12, ông Hoàng Hoa Trung đăng thông tin phản hồi trên trang cá nhân, cho biết dự án đã tiếp nhận ý kiến, đang kiểm tra và đối chiếu dữ liệu.

"Với tinh thần minh bạch và trách nhiệm, Nuôi Em xin phép đăng tải thông báo này để xác nhận sẵn sàng thông tin công khai, rõ ràng và đầy đủ nhất tới cộng đồng. Đồng thời, chúng tôi vẫn đang tích cực thu nhận thông tin để có bài tổng thể và sẵn sàng giải đáp mọi thông tin chi tiết qua hộp thư nuoiemxinchao@gmail.com, hoặc vui lòng cung cấp xuống phía dưới bình luận bài viết này", ông Trung nêu.

Theo chia sẻ này, nhóm điều hành đang họp nội bộ để rà soát toàn bộ quy trình và dự kiến đưa ra phản hồi chính thức vào tối cùng ngày (7/12).

Phía dự án cho biết sẽ làm rõ các nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP, cách thức sử dụng nguồn kinh phí, vấn đề một mã bảo trợ gắn với nhiều học sinh, việc sử dụng tài khoản cá nhân thay vì tài khoản tổ chức, kiểm soát trùng mã cũng như cách xác thực hình ảnh bữa ăn của học sinh.

Đại diện dự án nhận định đây là cơ hội để rà soát toàn bộ hoạt động, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp ý kiến, làm việc với nhà trường và cơ quan chức năng tại địa phương để hoàn thiện quy trình.