Nam thanh niên tử vong sau khi bị đối thủ dùng đũa bẻ đôi đâm vào mặt

Huỳnh Thủy
TPO - Khi lao vào hỗn chiến, một người đàn ông ở Đắk Lắk bị trọng thương và dù được đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh, thiếu niên tại xã Tam Giang khiến một người tử vong.

tienphong-1-4726.jpg
Hiện trường vụ hỗn chiến.

Theo thông tin ban đầu, tối 13/9, H.H.Đ. (18 tuổi, trú xã Tam Giang) chở H.V.K. (17 tuổi, trú cùng xã) đi ngang quán bida, cà phê trên địa bàn.

Tại đây, hai thanh thiếu niên này gặp T.N.B. (14 tuổi, trú xã Phú Xuân, Đắk Lắk). Sau đó, Đ. và K. quay lại quán, nơi B. cùng một số thanh niên khác đang ngồi uống nước.

Tại đây, K. và Đ. đã có hành vi hành hung B. bằng tay và mũ bảo hiểm. Dù được can ngăn, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Sau đó, K. bẻ đôi chiếc đũa gỗ ở quán thủ trong người.

Một lúc sau, Đ.N.V. (21 tuổi) và T.N.R. (22 tuổi) xuất hiện, hai nhóm liền lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, K. dùng đũa đâm vào mặt V. Chưa hết, K. còn đá 2 phát vào đầu khiến anh V. bất tỉnh tại chỗ

Hai bên tiếp tục đánh nhau một lúc mới dừng lại. Sau đó, anh V. được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Vụ hỗn chiến được ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội.

Huỳnh Thủy
