Công an Lâm Đồng truy đuổi 30 km, bắt gọn nhóm trộm ô tô

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hơn 30 km truy đuổi trên các tuyến đường huyện Đạ Tẻh cũ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khống chế, bắt giữ 3 đối tượng liều lĩnh trộm cắp ô tô, tông vào xe máy và vượt qua nhiều chốt kiểm soát trên đường bỏ chạy.

Ngày 19/8, Tổ CSGT số 8 - Trạm CSGT Madaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã phát hiện chiếc ô tô gắn biển số 72A-253.76 có biểu hiện nghi vấn đang lưu thông nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng điều khiển xe tăng tốc bỏ chạy, liều lĩnh vượt qua hai chốt kiểm soát, tông vào 2 xe máy. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Video ghi lại cảnh 3 đối tượng bị bắt giữ sau 30km trốn chạy.

Cuộc truy đuổi giữa Tổ CSGT số 8 và nhóm đối tượng trên kéo dài hơn 30km qua nhiều tuyến đường thuộc huyện Đạ Tẻh cũ. Khi đến khu vực chân đèo Con Ó trên tỉnh lộ 725 (xã Đạ Tẻh 3, Lâm Đồng), Tổ CSGT số 8 phối hợp với Công an xã Đạ Tẻh đã khống chế, bắt gọn cả nhóm.

Trên xe có 3 đối tượng gồm Lê Văn Thành (44 tuổi, trú xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà cũ, tỉnh Lâm Đồng), Lê Thiện Mạnh (30 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi, cùng trú tỉnh Đồng Nai).

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng này có liên quan đến nhiều vụ trộm trước đó. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý.

Thái Lâm
#Công an Lâm Đồng #truy đuổi trộm #bắt giữ tội phạm #trộm cắp

