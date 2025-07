Bắt nhóm đối tượng trong vụ truy đuổi nhau trên đường phố Đà Nẵng khiến 1 người tử vong

TPO - Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 6/7 đối tượng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn phường An Khê khiến một người tử vong.