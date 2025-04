Đà Nẵng bắt 6 đối tượng rượt đuổi, đánh người ở phố đi bộ

TPO - Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra ở phố đi bộ Bạch Đằng.

Theo đó, 6 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Nguyễn Toàn Quốc Dư (2009), Vũ Nguyễn Anh Thịnh (2010), Lê Văn Đạt (2009), Phạm Thanh Anh Hải (2008), Nguyễn Tấn Phước ( 2010) và Lê Ngọc Anh Hùng (2007, cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận nguồn tin về tội phạm liên quan đến việc Trần Nguyên Kha (2008, trú Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) bị một nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí gây thương tích nặng ở vùng đầu, tại khu vực Phố đi bộ Bạch Đằng (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21h ngày 18/4, Dư, Thịnh, Đạt, Hải, Phúc và một nam thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) ngồi uống nước ở một quán quán trên đường 2-9. Đến khoảng 1h ngày 19/4 trên đường đi về thì cả nhóm bị một nhóm thiếu niên khác rượt đuổi, nên bỏ chạy về phía quận Sơn Trà. Sau đó cả nhóm tập hợp lại ở ngã tư Nguyễn Công Trứ - Phan Bôi. Tại đây Hải gọi thêm Hùng, Đạt gọi thêm Phước đến và cả nhóm đi tìm nhóm thanh niên kia để đánh trả. Khoảng 3h cùng ngày, cả nhóm đi trên đường 2/9 từ hướng Cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý đến đoạn gần cầu vượt thì Dư thấy Trần Nguyên Kha điều khiển xe Honda Vison màu xanh (không rõ biển kiểm soát) chở Đỗ Thế Gia Bảo (2012, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đi ngược chiều ở làn đối diện. Thấy Kha và Bảo giống với nhóm thanh niên trước đó nên cả nhóm tăng ga quay đầu xe đuổi theo xe của Kha và Bảo. Khi đến Phố đi bộ Bạch Đằng đoạn gần Công viên Apec thì Kha và Bảo vứt xe Honda Vision bỏ chạy vào một quán gần đó. Xe Honda Air Blade của Đạt điều khiển chạy đến rồi Hải và Phước nhảy xuống đến trước quán ném vỏ chai bia về phía nhóm Kha và Bảo. Tiếp đến, xe của Thịnh điều khiển chạy đến thì Dư và một nam thanh niên nhảy xuống chạy bộ vào và ném vỏ chai bia về phía Bảo. Mặc dù nghe nói "Không phải em anh ơi! Không phải em! Không phải em", nhưng Dư vẫn dùng gậy đánh golf đánh Kha tới tấp khi Kha đang ngồi trốn tại một góc quầy pha chế của quán. Lúc này Bảo chạy lên trên thùng xe ô tô tải khu vực bếp của quán để trốn thì Thịnh chạy theo dùng tay không đánh Bảo, Thịnh rút 1 cây đao ở bếp để hù dọa Bảo. Tiếp đến, Dư thấy Kha đứng dậy nhìn nên Dư quay lại phía Kha, cầm cây golf bằng hai tay tiếp tục đánh liên tiếp vào đầu Kha khiến cho mũ bảo hiểm rơi xuống đất. Lúc này đầu Kha chảy nhiều máu nên Dư và Thịnh chạy ra lại ngoài đường rồi lên xe cùng mọi người tẩu thoát, còn Kha được Bảo chở đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Vào cuộc điều tra, Công an nhanh chóng bắt các đối tượng. Toàn bộ tang vật đã bị thu giữ gồm: cây gậy đánh golf, dài khoảng 1m, đường kính 2,5cm, 1 con dao dài khoảng 30cm, 1 xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade màu đen mang BKS 43C1-94508 và 1 xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade màu xám mang BKS 43D1-40677. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.