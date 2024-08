Khởi tố 7 bị can liên quan đến 2 cơ sở y tế tư nhân ở Đà Nẵng

TPO - Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 2 vụ án, cùng 7 bị can có liên quan đến 2 cơ sở y tế là Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị và Phòng khám Đa khoa Miền Trung.

Ngày 5/8, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng trao thưởng cho các tập thể, vì đã có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực y tế tại địa bàn.

Công an TP. Đà Nẵng cho biết, các đơn vị đã chủ động nắm tình hình, huy động lực lượng, phương tiện triển khai có hiệu quả các mặt công tác trong phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực y tế.

Mới đây nhất, qua công tác điều tra, nắm tình hình, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, thu thập được nhiều thông tin, tài liệu về hoạt động sai phạm của 2 cơ sở y tế có yếu tố nước ngoài, có trụ sở, chi nhánh hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khác, gồm: Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị và Phòng khám Đa khoa Miền Trung.

Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 2 vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, cũng đã khởi tố 7 bị can có liên quan đến 2 cơ sở y tế này.

Được biết, trước đó, vào tháng 1/2024, đoàn kiểm tra do Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng chủ trì đã kiểm tra Phòng khám Đa khoa Miền Trung thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Hữu Thọ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty có các hành vi vi phạm pháp luật... Công ty này sau đó đã bị UBND TP. Đà Nẵng xử phạt hành chính số tiền 170 triệu đồng và buộc khắc phục các vi phạm. Ngoài ra, phòng khám này cũng từng bị phát hiện sử dụng bác sĩ người Trung Quốc để điều trị các bệnh về nam khoa, sau đó đưa ra các mức giá “chặt chém” khiến nhiều bệnh nhân tố cáo, khiếu nại đến cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.