Bắt đối tượng dùng dao gây thương tích cho hai cán bộ công an

TPO - Ngày 30/7, Công an TP. Đà Nẵng cho biết: đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Nguyễn Trường Sách (42 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra rõ hành vi dùng dao tấn công, làm 2 cán bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ bị thương phải nhập viện.