Tin mới vụ côn đồ dùng dao tấn công hai cán bộ công an ở Gia Lai

Ngày 22/6, liên quan tới vụ "Đối tượng ma tuý dùng dao tấn công hai cán bộ công an rồi trốn vào rẫy" mà báo Tiền Phong đã đưa tin, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị canHồ Văn Tình(SN 2002, trú thôn 7, xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) về tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bước đầu công an xác định, Tình thường xuyên bán lẻ ma túy tại khu vực cầu Thu Hà (thuộc đường Trương Định, địa phận thôn 2, xã Chư Á, TP.Pleiku). Khoảng 14h ngày 7/6, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức mật phục tại khu vực dốc đường Trương Định để bắt đối tượng này.

Khi phát hiện Tình đang điều khiển xe máy biển số 81B2-139.17 từ đường Nguyễn Chí Thanh rẽ vào đường Trương Định, tổ công tác đã triển khai các biện pháp khống chế và bắt đối tượng.

Lúc này, Tình ném hai gói đựng tinh thể màu trắng (nghi ma túy tổng hợp) xuống mương thoát nước bên đường. Ngay lập tức, trung tá Trương Công Cường (SN 1985, Phó đội trưởng) và thiếu tá Nguyễn Văn Hưng (SN 1986) nhanh chóng áp sát để khống chế đối tượng. Tuy nhiên, Tình đã chống trả lại tổ công tác, đồng thời rút dao mang theo trong người tấn công lại khiến trung tá Cường và thiếu tá Hưng bị thương tích nặng. Gây án xong đối tượng bỏ chạy vào rẫy cà phê của người dân.

Đến 16h40 phút cùng ngày, các lực lượng đã bắt được Hồ Văn Tình khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê của người dân thuộc thôn 2, xã Chư Á. Tổ công tác đã thu giữ 1 con dao kích thước dài 20cm, 3 gói chứa tinh thể màu trắng (ma túy tổng hợp).

Được biết, Tình từng có một tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và chống người thi hành công vụ.