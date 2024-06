Công an Đà Nẵng đưa CSGT về phường, xã để xử lý vi phạm giao thông

TPO - Công an TP. Đà Nẵng sẽ chủ động đưa lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) về Công an phường, xã để góp phần đảm bảo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, sẽ tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là đối với các phương tiện ngoại tỉnh.

Sáng ngày 19/6, tại buổi gặp mặt báo chí chào mừng 99 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng) đã có những chia sẻ, thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và các giải pháp trong thời gian đến.

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã điểm qua những chiến công, thành tích trên các lĩnh vực của lực lượng công an thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã có nhiều tin bài tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh trật tự, góp phần tuyên truyền về thành tích của lực lượng Công an TP. Đà Nẵng đến đông đảo người dân trong thời gian qua.

Liên quan đến một số giải pháp để đảm bảo an toàn trật tự giao thông trên địa bàn TP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP đã triển khai đồng bộ rất nhiều giải pháp góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Để tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn giao thông, Công an TP cũng đã chỉ đạo công an quận, huyện và sẽ bố trí lực lượng CSGT ở ngay công an các phường, xã nhưng biên chế vẫn thuộc CSGT các quận, huyện.

"Việc bố trí lực lượng CSGT tại công an phường, xã là để nhanh chóng xử lý các vụ việc liên quan đến giao thông trên địa bàn. Đây là một giải pháp hết sức chủ động của Công an TP. Đà Nẵng đưa ra nhằm tăng cường lực lượng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết.

Liên quan đến các phản ánh về tình hình đậu đỗ phương tiện ô tô trên các tuyến phố, Công an TP Đà Nẵng cũng kịp thời kiểm tra, khảo sát, trao đổi với lực lượng chức năng để có những điều chỉnh phù hợp, đảm bảo giao thông đi lại của người dân được thông thoáng.

Nói về việc xử lý người và phương tiện vi phạm luật giao thông, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết: Lâu nay, Công an TP xử lý đối với các phương tiện mang biển kiểm soát ngoại tỉnh là rất nhân văn, nhắc nhở là nhiều. Tuy nhiên, hiện nay các loại phương tiện giao thông ngoại tỉnh, nhất là xe máy ở Đà Nẵng là rất nhiều. Qua theo dõi, các vi phạm xe mang biển kiểm soát ngoại tỉnh trên địa bàn đang tăng cao, trong đó có hiện tượng phóng nhanh, vượt ẩu gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đáng chú ý, các vụ việc gây rối trật tự giao thông, lạng lách ban đêm vừa qua, số phương tiện ngoại tỉnh tham gia rất nhiều. Do đó, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đã đến lúc lực lượng công an tăng cường xử phạt các vi phạm đối với các phương tiện này để đảm bảo tình hình an toàn giao thông, ngăn ngừa các vụ gây rối gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.