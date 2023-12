Công an Đà Nẵng đưa 100% đối tượng hình sự vào tầm ngắm

TPO - Đợt cao điểm cuối năm, 100% đối tượng hình sự, ma túy, “ngáo đá”, thanh thiếu niên có dấu hiệu tàng trữ hung khí tụ tập đánh nhau... sẽ bị Công an TP Đà Nẵng theo dõi, đấu tranh, xử lý theo quy định.

Sáng 15/12, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Công an TP sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật; điều tra khám phá các chuyên án, vụ án với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, an toàn, tạo khí thế mạnh mẽ tấn công tội phạm và chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã đề ra và quyết tâm hoàn thành 18 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu công tác trên các lĩnh vực. Trong đó sẽ, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trên địa bàn thành phố, 100% đối tượng hình sự, ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, thi hành án hình sự tại cộng đồng, đối tượng loạn thần, “ngáo đá”, số thanh thiếu niên có dấu hiệu tàng trữ hung khí tụ tập đánh nhau, điểu khiển xe “độ, chế” gây rối trật tự,... sẽ được kiểm danh, kiểm diện, giáo dục, răn đe, quản lý, theo dõi, đấu tranh, xử lý theo quy định.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy trình, quy định của ngành và pháp luật. Vận dụng khôn khéo, nhuần nhuyễn, linh hoạt, khoa học các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật; bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng cho bản thân, đồng đội và nhân dân.

Đồng thời, thành lập các đoàn liên ngành để tổ chức kiểm tra hành chính có trọng tâm, trọng điểm, không đại trà, tràn lan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin nhanh chóng, thường xuyên, liên tục; hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ, trang thiết bị, phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, trấn áp, xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, cố tình vi phạm….

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hiện, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã có bước khởi sắc, nhiều dự án đầu tư trên các lĩnh vực được khởi công, xây dựng, du lịch đã phục hồi và duy trì lượng khách ổn định đứng đầu trong cả nước. Tuy nhiên, tốc độ phát triển vẫn còn chậm, thu ngân sách còn hạn chế, chưa xứng tầm với vị thế và tiềm lực vốn có.

Ông Chinh cho biết: Thời gian đến, thành phố cần môi trường xã hội thực sự ổn định, an toàn, lành mạnh để đẩy nhanh tốc độ phát triển, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; thu hút và gia tăng nguồn thu bền vững từ hoạt động du lịch, dịch vụ...

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị lực lượng Công an của thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xe đặc chủng của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng sẵn sàng làm nhiệm vụ.