Chân dung 2 tên cướp ngân hàng, đâm chết bảo vệ ở Đà Nẵng

TPO - TIN NÓNG ngày 24/11: Thách thức qua điện thoại, người đàn ông bị đâm chết tại nhà; Nổ súng trong quán nhậu ở Bình Dương, nhiều người bị thương; Bắt đối tượng lừa hơn 4 tỷ đồng từ việc tách thửa đất; Đại úy công an phải cắt bỏ hai chân sau khi bị ghe ‘cát tặc’ đâm rơi xuống sông;...

TPO - Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, bắt giữ nam shipper gây ra hàng loạt vụ phá khóa cửa nhà dân trộm cắp tài sản gây xôn xao dư luận thời gian qua.

TPO - Theo cơ quan điều tra, ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" do Cường "quắt" - đối tượng giang hồ ở Thái Bình và đồng bọn gây ra. Cường "quắt" bị cáo buộc đã cưỡng đoạt hàng tỷ đồng từ doanh nghiệp khai thác cát.

TPO - Nữ nhân viên ngân hàng Agribank cho biết, đang làm việc thì bất ngờ bị tên cướp dí dao vào cổ khống chế yêu cầu mở két. May mắn, mọi người xung quanh phát hiện hô hoán cướp nên đối tượng thả ra và bỏ chạy.

TPO - Giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò (Nghệ An) đã có thông tin chính thức về vụ cướp xảy ra tại chi nhánh này. May mắn, vụ cướp đã không gây thiệt hại gì về người và tài sản.

TPO - Cơ quan công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố bị can Trương Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Sơn La cùng đồng phạm do có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.