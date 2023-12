Lái xe đầu kéo húc vào xe chuyên dụng của công an Đà Nẵng

TPO - Khi các cán bộ chiến sĩ yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế Nguyễn Đức Khởi đã điều khiển xe lao thẳng vào xe chuyên dụng của lực lượng tuần tra...

Ngày 8/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Khởi (1973, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h25 ngày 23/11, đối tượng Nguyễn Đức Khởi lái xe và đỗ xe đầu kéo BKS 43C-066.45, kéo theo rơ-moóc, vi phạm luật giao thông.

Lúc này, Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (Công an quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện yêu cầu Khởi xuất trình giấy tờ theo quy định nhưng tài xế này bất hợp tác, tiếp tục cho xe di chuyển khoảng 1km mới dừng lại.

Khi các cán bộ chiến sĩ tiến lại yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế này điều khiển xe chuyển hướng, lao thẳng vào xe chuyên dụng của lực lượng tuần tra đang đỗ cách đó khoảng 3m. Rất may, các thành viên tổ công tác đã phản ứng kịp thời tránh được nên không xảy ra va chạm với xe đầu kéo.

Theo cơ quan điều tra, hành vi không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe đầu kéo với kích thước và trọng tải lớn chuyển hướng về tổ tuần tra của Nguyễn Đức Khởi là rất nguy hiểm. Hành vi có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng và sức khỏe của lực lượng thực thi công vụ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.