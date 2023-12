Thiếu tướng Bộ Công an nói về quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn

TPO - Thiếu tướng Trần Đình Chung giải đáp những thắc mắc của cử tri xung quanh việc có nên cấm tuyệt đối về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Ngày 7/12, Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ, Hải Châu để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu các các ý kiến liên quan đến quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, việc lộ lọt thông tin cá nhân, tình trạng cháy nổ,...đến Đoàn ĐBQH thành phố.

Thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã thông tin về những băn khoăn xung quanh các vấn đề các cử tri nêu.

Liên quan đến quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn, Thiếu tướng Chung cho biết: Trong các phiên thảo luận tại tổ cũng như tại hội trường Quốc hội, có ý kiến đề nghị cấm tuyệt đối, tức là không có nồng độ cồn. Nhưng có ý kiến cho rằng, cần quy định một tỉ lệ nhất định nào đó trong máu và hơi thở. Cũng có ý kiến đề nghị tại sao và căn cứ vào đâu để đưa ra quy định cấm tuyệt đối hoặc đưa ra tỉ lệ nhất định.

Bên cạnh đó, nhiều lãnh đạo các địa phương cũng đặt vấn đề, lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đã ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của địa phương.

Theo ông Chung, để hạn chế tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia, Bộ Công an đã tham mưu để đưa vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tại khoản 1 điều 8 quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là một trong những hành vi bị cấm.

"Vấn đề rất nóng đưa ra là cấm tuyệt đối. Quan điểm của Đảng và Nhà nước cũng như Bộ Công an là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân. Vì vậy, Bộ đề xuất hướng cấm tuyệt đối về nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện giao thông... Quy định này cũng phù hợp với các quy định của quốc tế cùng với luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Đồng thời, đảm bảo sức khỏe cũng như hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông", ông Chung cho biết.

Thiếu tướng Chung cho biết: Bộ Công an ghi nhận và có sự trao đổi với các cơ quan tham khảo cũng như tham gia trong quá trình thảo luận. Tất cả sẽ được Quốc hội nghiên cứu, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở đảm bảo yêu cầu thực tiễn, có căn cứ khoa học và đảm bảo tính khả thi khi luật được triển khai.

Liên quan đến tình trạng cháy nổ, Thiếu tướng Chung cho biết: Bộ Công an đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc Bộ và địa phương tổng rà soát các cơ sở kinh doanh thuộc diện về quản lý PCCC. Trong thời gian qua, đã đạt được một số kết quả tích cực, các địa phương đã triển khai rất quyết liệt.

Đối với việc lộ lọt thông tin cá nhân, ông Chung cho biết: Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023 quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó quy định cụ thể về các trách nhiệm của các đơn vị quản lý của cá nhân...

Trong thời gian, Bộ Công an tới sẽ phối hợp với các cơ quan, bộ ngành, tham mưu cho Thủ tướng chỉ đạo triển khai quyết liệt có hiệu quả Nghị định 13. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Riêng đối với từng cá nhân ông Chung nhấn mạnh việc người dân không được cung cấp thông tin của mình cho các đối tượng hay đơn vị yêu cầu không chính đáng.

Ông Chung cho biết thêm: Bộ Công an cũng sẽ chủ trì phối hợp với các Bộ ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giải quyết các tin báo tội phạm liên quan vấn đề này.

Đặc biệt, Công an các địa phương sẽ có rà soát những đối tượng có hành vi mua bán, thu thập thông tin cá nhân. Đồng thời, lực lượng Công an sẽ làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức cũng như cá nhân.