[CLIP] Người dân truy đuổi, tóm gọn tên cướp tiệm vàng ở TPHCM

TPO - Người đàn ông giả vờ hỏi mua rồi cướp vàng trong tiệm bỏ chạy. Một số người dân nghe tiếng tri hô cướp, đã rượt đuổi theo và bắt được nghi phạm.

Chiều 11/8, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, clip ghi lại cảnh một nhóm người khống chế người đàn ông đi xe máy. Sau khi đè người đàn ông nằm úp mặt dưới đường, họ lấy dây buộc chân, tay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày trên đường Trần Hưng Đạo thuộc khu phố Đông B, phường Đông Hòa (TPHCM).

Clip: Người dân truy đuổi bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thời điểm trên, người đàn ông này đến tiệm vàng Kim Thành Vũ 6 trên đường Trần Hưng Đạo. Tại đây, đối tượng yêu cầu nhân viên tiệm vàng cho xem lắc lật trơn loại vàng 18K, trị giá hơn 30 triệu đồng; 1 lắc hàng rào con rồng loại vàng 18K, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Theo trình bày của anh Huy (chủ tiệm vàng), sau khi xem xong, đối tượng đeo thử vào tay rồi leo lên xe máy bỏ chạy. Chủ tiệm đuổi theo tên cướp và hô hoán cầu cứu người đi đường. Một số người phát hiện cùng đuổi theo và bắt giữ được nghi phạm.

Đối tượng bị người dân khống chế sau khi lên xe máy bỏ chạy

Nghi phạm sau đó được công an phường đến hiện trường đưa về trụ sở lấy lời khai.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.