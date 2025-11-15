Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một cán bộ công an tử vong nằm trên đường ở TPHCM

TPO - Một cán bộ công an phường, từng công tác tại đội cảnh sát giao thông được phát hiện nằm tử vong trên đường, nghi do tai nạn. Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 15/11, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một cán bộ công an, được phát hiện nằm trên đường.

Nạn nhân được xác định là anh C., cán bộ công an phường Lái Thiêu, TPHCM. Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, anh C. là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ)

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, đêm 14/11, anh C. được phát hiện nằm bất động trên đường 22/12 đoạn thuộc phường Thuận Giao. Sau khi kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã tử vong, người đi đường trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về để phục vụ điều tra và làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận, nạn nhân tử vong nghi do bị tai nạn. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
