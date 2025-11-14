Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nghệ An:

Chưa đầy 1 tháng, CSGT xử lý hơn 4.300 học sinh vi phạm

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau gần 1 tháng ra quân cao điểm, lực lượng CSGT Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản 4.310 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 14/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 24/10 - 14/11, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản 4.310 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng, tạm giữ 131 mô tô và 764 phương tiện khác.

Các lỗi vi phạm được xử lý gồm: nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá người, giao xe cho người không đủ điều kiện, chưa đủ tuổi điều khiển, không chấp hành tín hiệu giao thông, không chấp hành hiệu lệnh người kiểm tra, không đội mũ bảo hiểm, không có GPLX,…

Đối với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện, lực lượng chức năng phối hợp với người giao xe để xử lý.

z7223142843649-aa5e0613180fe71e752cac9bf28ea7ef.jpg
Lực lượng CSGT Nghệ An ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm giao thông. (Ảnh: N.Đạo)

Trung tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, giai đoạn 1 của kế hoạch cao điểm được triển khai từ ngày 24/10 - 14/11.

Theo đó, cán bộ CSGT phối hợp Công an các phường, xã tiến hành điều tra cơ bản, nắm tình hình vi phạm giao thông của học sinh, làm cơ sở cho công tác tuần tra và tuyên truyền. Tổ chức các buổi tuyên truyền về pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn và xử lý tình huống giao thông tại trường học, giúp học sinh nhận biết nguy cơ và cách phòng tránh tai nạn.

Tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm quanh khu vực trường học và các tuyến đường có nguy cơ cao.

“Mục tiêu cao điểm ra quân xử lý vi phạm là giảm tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông học đường an toàn, văn minh, bền vững. Thời gian tới, Phòng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp từ giáo dục, tuyên truyền đến tuần tra, kiểm soát, nhằm duy trì hiệu quả lâu dài”, Trung tá Hoàng Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Thu Hiền
#Giao thông #Học sinh #Nghệ An #Xử lý vi phạm #An toàn giao thông #CSGT #Trường học

