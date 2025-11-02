Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tông trúng trâu đi trên quốc lộ 1A, ô tô tải lật nghiêng giữa đường

Hoài Nam
TPO - Đang đi giữa đường, ô tô tải bất ngờ tông trúng 2 con trâu khiến xe lật nghiêng giữa đường. Ngành chức năng phải mất nhiều giờ mới giải phóng được hiện trường vì chủ 2 con vật không xuất hiện.

Sáng 2/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc chiếc xe tải chở hàng hóa lật nghiêng trên quốc lộ 1A sau khi tông trúng trâu.

Theo đó, khoảng 19h ngày 1/11, ô tô tải mang biển kiểm soát 49C-227.xx chở rau củ di chuyển trên quốc lộ 1A, theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Hà Nội.

Khi ô tô tải di chuyển đến phường Sông Trí (Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với 2 con trâu đang đi giữa đường. Vụ tai nạn khiến ô tô tải lật nghiêng, chắn ngang quốc lộ, toàn bộ hàng hoá trên xe đổ ra đường, phương tiện hư hỏng nặng. Ngoài ra vụ việc cũng khiến 1 con trâu chết, con còn lại bị thương nặng, không thể đi lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến toàn bộ hàng hoá đổ xuống đường, gây ách tắc giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương và các đơn vị chức năng phân luồng giao thông.

Tuy nhiên do chủ nhân của 2 con trâu không xuất hiện, lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ mới có thể giải phóng hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoài Nam
