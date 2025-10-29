Vá xương cẳng chân thành công cho nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện cuộc vi phẫu thành công, ''vá" phần xương bị khuyết dài 8 cm bằng chính đoạn xương mác từ chân lành, giúp người bệnh bị tai nạn giao thông giữ được nguyên vẹn chân và trở lại sinh hoạt bình thường.

Ngày 29/10, BS-CKII Thân Văn Hùng, Phó khoa Bỏng – Tạo hình, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, tại đây vừa thực hiện thành công ca vi phẫu giữ lại chân đã bị hoại tử xương rất nặng cho người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thực hiện cuộc vi phẫu cho người bệnh

Theo bệnh sử, nam thanh niên V.T.L. (20 tuổi) từng bị tai nạn gãy hở hai xương cẳng chân trái, phải, được phẫu thuật cố định bằng khung sắt ngoài. Dù điều trị nhiều đợt, phần xương chày bị viêm tủy xương kéo dài, dẫn đến hoại tử và mất đoạn xương lớn.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận cẳng chân trái của bệnh nhân ngắn hơn chân phải 2 cm, vùng sẹo mổ cũ xơ dính, còn khung cố định ngoài.

Sau khi hội chẩn, ê kip bác sĩ xác định đây là trường hợp khuyết hổng xương chày phức tạp, khó có thể phục hồi bằng ghép xương thông thường. Giải pháp được lựa chọn là phẫu thuật chuyển vạt da-cơ-xương mác tự do.

Đây là kỹ thuật vi phẫu phức tạp. Các bác sĩ lấy đoạn xương mác từ chân đối diện kèm theo mạch máu nuôi, rồi chuyển sang nối với hệ mạch ở chân bị tổn thương, tái tạo cả phần xương và mô mềm.

BS Hùng cho biết, ca mổ kéo dài hơn 5 giờ với hai nhóm phẫu thuật song song. Một nhóm lấy đoạn xương mác từ chân phải, nhóm còn lại chuẩn bị vùng nhận ở chân trái. Khi xương mác được chuyển sang, các bác sĩ tiến hành nối vi phẫu từng mạch máu nhỏ đường kính chỉ 1-2 mm để nuôi sống phần xương ghép, sau đó cố định bằng nẹp vít.

Sau phẫu thuật, vạt da cấy ghép đã hồng hào, siêu âm cho thấy mạch máu lưu thông tốt, hình ảnh X-quang xác nhận xương thẳng trục, hai chân bằng chiều dài. Bệnh nhân đã có thể tập đi lại và sinh hoạt bình thường, không có biến chứng hậu phẫu.

Sau cuộc vi phẫu 'vá' lại xương, bệnh nhân đã bình phục tốt

Theo BS Thân Văn Hùng, vạt xương mác tự do là một trong những kỹ thuật đỉnh cao của phẫu thuật tạo hình hiện đại. Phần xương mác lấy ra không ảnh hưởng lớn đến chức năng vận động của chân lành, trong khi đoạn xương ghép mang theo mạch máu giúp tưới máu mạnh, thúc đẩy liền xương nhanh, che phủ mô mềm tốt và cải thiện tình trạng nhiễm trùng.

“Trước đây, các trường hợp mất đoạn xương lớn thường phải chịu tàn phế hoặc cắt cụt chi. Nhờ kỹ thuật vi phẫu, chúng tôi có thể vừa phục hồi khung xương, vừa tái tạo mô mềm và tuần hoàn máu vùng tổn thương. Người bệnh có thể đi lại, lao động và sống bình thường trở lại” BS Hùng chia sẻ.

Đại tá - TS.BS Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, Giám đốc Viện Chấn thương Chỉnh hình cho biết: “Khuyết hổng xương chày do viêm tủy xương là biến chứng cực kỳ khó điều trị. Các phương pháp truyền thống như ghép xương tự thân hay cố định ngoài chỉ phù hợp với tổn thương nhỏ. Với các ca mất xương lớn, kỹ thuật chuyển vạt xương mác tự do là giải pháp toàn diện, vừa thay thế được xương, vừa đảm bảo nuôi dưỡng mô vùng tổn thương”.