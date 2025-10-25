Nam thanh niên bị khởi tố vì không có giấy phép lái xe, gây tai nạn chết người

TPO - Dù chưa có giấy phép lái xe nhưng Trần Đình N. điều khiển mô tô tốc độ cao, tông vào ô tô khiến một người tử vong.

Ngày 25/10, Viện KSND Khu vực 1 Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố Trần Đình N.(SN 2006, trú phường Trần Phú) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 15h30 ngày 11/8, Trần Đình N. điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38-AL 033.31, chở theo chị L.T.T.D (SN 2009, trú xã Việt Xuyên) lưu thông trên đường Nguyễn Công Trứ theo hướng từ cầu Hộ Độ lên phường Thành Sen (TP Hà Tĩnh cũ).

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tống đạt phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình N.

Khi xe di chuyển đến ngã tư giao đường Nguyễn Công Trứ với Nguyễn Huy Oánh, nam thanh niên phóng xe với tốc độ cao, không làm chủ tay lái, đâm mạnh vào ô tô mang biển kiểm soát 38A-470.xx do ông Võ Trí K. (SN 1955, trú xã Cẩm Xuyên) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến chị D. bị thương nặng và tử vong sau đó; N. cũng bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 6%.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Trần Đình N. chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Liên ngành tố tụng tỉnh Hà Tĩnh xác định đây là án trọng điểm, nhằm tăng cường công tác đấu tranh, răn đe các hành vi vi phạm an toàn giao thông, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.