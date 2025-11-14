Hai người tử vong sau va chạm giữa ô tô tải và xe máy trên Quốc lộ 1

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ngọc Văn
TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy trên đoạn Quốc lộ 1 qua xã Phú Lộc (TP Huế) làm hai người tử vong tại chỗ.

Chiều 14/11, thông tin từ UBND xã Phú Lộc (TP Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm hai người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày, tại đoạn Quốc lộ 1 qua trước cây xăng số 28 thuộc địa bàn xã Phú Lộc (TP Huế).

tngt-1.jpg
tngt-2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người .tử vong tại Huế. Ảnh: L.T

Thời điểm trên, tài xế Ngô Trọng Tr. (SN 1996, trú Quảng Ngãi) điều khiển ô tô tải mang BKS 50E-116.xx lưu thông theo hướng TP Huế đi Đà Nẵng. Khi đến vị trí trên, ô tô tải va chạm với xe máy BKS 75AK-050.xx do anh Đặng Xuân V. (SN 1988) điều khiển, chở theo chị Nguyễn Thị Lâm H. (SN 1980, cùng trú thôn Nam Trường, xã Vĩnh Lộc, TP Huế) lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm giữa xe tải và xe máy khiến anh V. và chị H. tử vong tại chỗ.

Ngay sau vụ tai nạn, công an xã Phú Lộc có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) điều tiết giao thông, tránh ùn tắc.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được công an TP Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Văn
