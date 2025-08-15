TPHCM đón mưa lớn diện rộng, có nơi trên 100mm

TPO - Trong hôm nay và hai ngày cuối tuần, thời tiết TPHCM được dự báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, trong 24h (từ 19h ngày 13/8 đến 19h ngày 14/8), khu vực TPHCM có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa ở một số khu vực như sau: Củ Chi 45.6mm, Cát Lái 38.2mm, Bến Cát 30.4mm...

Bản đồ dự báo mưa tại TPHCM trong 24h tới. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên

Dự báo trong 24h - 48h tới, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Đơn cử, từ 1h ngày 15/8 đến 1h ngày 17/8, lượng mưa dự báo ở một số khu vực thuộc TPHCM như sau: Thủ Đức, Bình Chánh, Bàu Bàng, Củ Chi, Bắc Tân Uyên (70-100mm), Dầu Tiếng (80-110mm), Côn Đảo (80-120mm),…

Dự báo chi tiết xác suất mưa, tổng lượng mưa cho từng khu vực tại TPHCM trong thời gian từ 1h ngày 15/8 đến 1h ngày 17/8. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên dự báo đợt mưa lớn tại TPHCM có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/8. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-190mm, có nơi trên 190mm. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Về hình thế gây mưa dông, hiện nay rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung bộ hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông. Gió mùa Tây Nam (tác nhân gây mưa tại Nam bộ và Tây Nguyên) hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.