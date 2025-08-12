Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Mưa lớn gây ngập nặng, hàng trăm người dân Đà Lạt phải sơ tán

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lớn kéo dài gần nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường các phường trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngập nặng, buộc lực lượng chức năng đã hỗ trợ sơ tán khoảng 40 hộ dân đến nơi an toàn.

Chiều 12/8, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều phường trung tâm như: Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt… chìm trong 'biển nước'.

402a8835-8888.jpg
Tuyến đường ven hồ Xuân Hương bị ngập.

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, chỉ 1 giờ sau trận mưa, nước suối Phan Đình Phùng dâng nhanh, tràn lên mặt đường. Đoạn qua đường Phan Đình Phùng (từ vòng xoay Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng ra hồ Xuân Hương) nước thoát không kịp khiến hơn 1km đường bị ngập sâu 50-80cm, giao thông tê liệt.

Người dân vội đóng cửa, dọn đồ tránh ngập; một số dùng xe tải đậu chặn giữa đường để cảnh báo. Còn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng bị nước đỏ quạch cuốn theo đất từ khu vực dự án trung tâm thể dục thể thao đổ xuống, gây ngập cục bộ.

Ngoài ra, các tuyến đường khác trên địa bàn trung tâm Đà Lạt như: Lữ Gia, Trần Quốc Toản, Thánh Mẫu… cũng chung cảnh ngập nước. Đến 17h30 chiều tối cùng ngày, mưa mới ngớt, nhưng nhiều điểm vẫn chưa rút hết nước.

Theo lãnh đạo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, khu vực dân cư bị nước dâng ngập có khoảng 40 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu. Vì vậy, các lực lượng chức năng phường đã tiến hành di dời đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh các tuyến đường Đà Lạt chìm trong 'biển nước':

z6900615876523-dfc9f1da7183cbd25b933990a6e6927a.jpg
Nhiều căn nhà ở đường Lữ Gia, phường Lâm Viên - Đà Lạt bị ngập.
z6900615891175-418077eccfaef747d0ceecf79b76f4ca.jpg
Lực lượng chức năng dùng xuồng di dời người dân ra khỏi khu vực ngập sâu.
z6900615898692-40d142416ace3a0a6f7d1aa53e4254db.jpg
z6900615906024-44535743ec5ebba5f0627019a1a3ff77.jpg
img-6600.jpg
Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt hỗ trợ em nhỏ ra khỏi nhà đến nơi an toàn.
z6900615881526-7755d1a84e375534ee8aab4cb3c5dd4d.jpg
Nhiều chiếc xe máy bị chìm trong biển nước.
z6900615875732-a13b7c11ead7d5357c00fd222a0e9c80.jpg
Lực lượng chức năng đến từng nhà thông báo di dời.
Thái Lâm
