Chuyển công an điều tra vụ tàu cá khai thác trái phép vùng biển nước ngoài

TPO - Chủ tàu cá CM-99466-TS được cho đã chỉ đạo thuyền trưởng đưa tàu sang vùng biển Malaysia khai thác thủy sản trái phép. Tuy nhiên, chủ tàu vẫn cố tình phủ nhận vụ việc được chuyển cho công an điều tra làm rõ.

Sáng 30/7, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc tàu cá CM-99466-TS bị bắt giữ khi đánh bắt trái phép tại vùng biển Malaysia cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau để điều tra theo thẩm quyền. Tàu cá do ông V.V.M. (38 tuổi, ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) làm chủ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau làm việc với chủ tàu cá CM-99466-TS. Ảnh: Hoàng Tá.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 5/2024, ông V.V.M. thuê B.A. làm thuyền trưởng và 9 thuyền viên ra biển đánh bắt. Đến ngày 8/6/2024, lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ tàu cá CM-99466-TS, cùng toàn bộ 10 thuyền viên với cáo buộc khai thác trái phép trong vùng biển nước này.

Khi biết tàu cá bị lực lượng Malaysia bắt giữ, chủ tàu dùng nhiều thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm và qua mặt các cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến công tác điều tra.

Qua nhiều buổi làm việc và đối chiếu lời khai giữa các thuyền viên, thuyền trưởng và người nhà của họ, lực lượng chức năng xác định rõ vai trò chỉ đạo của ông M. cho tàu cá xâm phạm vùng biển Malaysia có chủ đích, diễn ra trước khi tàu rời bến.

Cơ quan điều tra nhận định, ông M. vẫn chưa thành khẩn khai báo và cố tình phủ nhận việc chỉ đạo đưa tàu sang khai thác ở vùng biển nước ngoài. Trong khi đó, vai trò tổ chức của ông và hành vi điều hành trực tiếp của thuyền trưởng B.A. đã được củng cố bằng nhiều chứng cứ và lời khai phù hợp.

Căn cứ kết quả xác minh, điều tra ban đầu, Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau khẳng định, vụ việc có dấu hiệu phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, liên quan trực tiếp chủ tàu và thuyền trưởng.