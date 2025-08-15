Chuyên 'làm đẹp' cho tử thi, 2 cô gái ở TPHCM kể những cách vượt qua nỗi sợ hãi

Giữa nhiều cơ hội việc làm ở thành phố, Kim Em (quê Cà Mau) và Yến Nhi (TPHCM) chọn gắn bó với công việc mà ngay cả nhiều nam giới cũng e dè.

Công việc ít người dám làm

Ở tuổi 22, Kim Em đã có gần 1 năm làm việc tại một công ty dịch vụ tang lễ nổi tiếng ở phường An Khánh, TPHCM (trước thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức).

Ngoài nhiệm vụ chính là tổ chức tang lễ kiêm chuyên viên vệ sinh, trang điểm thi hài, cô còn đảm nhận nhiều “việc không tên” như an ủi người nhà và hỗ trợ gia quyến chu toàn tang lễ.

“Ban đầu, mình chỉ nghĩ đơn giản là đi làm kiếm tiền gửi về quê cho ba mẹ. Nhưng càng làm, mình càng hiểu được ý nghĩa mà công việc này mang lại nên muốn gắn bó lâu dài hơn”, Kim Em chia sẻ.

Kim Em trong 1 buổi làm việc

Cô gái quê Cà Mau biết đến nghề tắm xác, trang điểm thi hài cách đây 2 năm, sau khi xem một số video về những người trẻ làm dịch vụ tang lễ.

Phần vì cảm phục tinh thần và mục đích cao cả của họ, phần vì muốn có thêm thu nhập phụ giúp gia đình, cô quyết định thử sức với công việc “kén” người làm này.

“Trước khi được phân công làm việc chính thức, mình phải trải qua 2 tháng đào tạo kỹ năng, trong đó tham gia ít nhất 5 tang lễ thực tế. Mình sẽ thực hiện nhiệm vụ chính là tắm xác, trang điểm thi hài. Ngoài ra, còn hỗ trợ tổ chức tang lễ và an ủi, xoa dịu tinh thần cho người thân trong gia quyến.

Quá trình này giúp mình học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm cần thiết khi theo nghề, từ kiến thức về lễ nghi đến chuyên môn phục vụ và quan trọng phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng của gia đình người đã khuất”, Kim Em chia sẻ.

Thời gian đầu, cô thừa nhận không thấy sợ khi tiếp xúc với thi hài nhưng vẫn bối rối và lo lắng. Để giữ tinh thần, Kim Em thường thì thầm với người đã mất: “Hãy để con làm sạch, làm đẹp để cô/chú/anh/chị ra đi thanh thản nhé”.

"Lúc đó, mình cũng tự nhủ rằng bản thân đang làm điều tốt đẹp cho người đã khuất, nên cố gắng thực hiện nhiệm vụ một cách trọn vẹn với mong muốn giúp họ được ra đi nguyên vẹn và chỉn chu”, cô bày tỏ.

Kim Em cho hay, khâu tắm xác, vệ sinh đôi khi gặp khó khăn do tình trạng mỗi thi hài khác nhau, có trường hợp mắc bệnh lây nhiễm như viêm gan, lao phổi. Khi đó, cô phải mặc đồ bảo hộ chuyên dụng và khử khuẩn bằng cồn 90 độ sau khi xong việc.

Cảm xúc của gia đình cũng ảnh hưởng đến quá trình làm việc của Kim Em. “Khi mình tắm xác, trang điểm thi hài đều có người nhà ở cạnh. Vì đau buồn nên họ gào khóc rất xót thương. Những lúc đó, mình cần phải giữ bình tĩnh và ổn định cảm xúc để không bị ảnh hưởng tâm lý”, cô tâm sự.

Sau khi hoàn thành công việc, Kim Em thường nán lại tang lễ để thắp nén hương chia buồn, đồng thời an ủi gia đình người đã khuất.

Không ít lần Kim Em xúc động khi họ chạy lại ôm chầm lấy cô, nói lời cảm ơn, thể hiện sự trân quý trước công việc đặc biệt mà không phải ai cũng làm được.

“Mình vẫn nhớ có lần mình tắm và trang điểm cho 1 bà cụ xong thì con gái của cụ chạy đến ôm chặt lấy mình rồi khóc. Cô liên tục nói cảm ơn vì mình đã thay cô làm tròn bổn phận cuối cùng dành cho người mẹ đã mất.

Lúc đó, trong lòng mình dâng lên những cảm xúc rất khó tả và từ khoảnh khắc ấy, mình càng có động lực yêu nghề và gắn bó với nghề hơn”, Kim Em giãi bày.

“Khó nhất là kiềm chế cảm xúc”

Trần Thị Yến Nhi (25 tuổi), đồng nghiệp của Kim Em, cũng gắn bó với nghề dịch vụ tang lễ. Nhi muốn trở thành nhân viên tổ chức tang lễ chuyên nghiệp để giúp hành trình tiễn biệt người đã khuất của mỗi gia đình thêm trọn vẹn.

Cô quyết định theo nghề, một phần cũng xuất phát từ suy nghĩ có thể thay đổi cách nhìn nhận của những người lớn tuổi về tang lễ truyền thống ở Việt Nam.

“Sau khi dịch Covid-19 qua đi, ngoại mình qua đời. Vì đột ngột nên gia đình lựa chọn tổ chức tang lễ truyền thống đơn giản, nhanh gọn nhưng không mấy trọn vẹn, vì có quá nhiều thứ phải chuẩn bị trong lúc bối rối.

Từ lúc đó, mình đã nghĩ đến việc theo nghề dịch vụ tang lễ chuyên nghiệp để có thể làm được nhiều điều ý nghĩa, giúp đỡ được các gia đình khác khi có người thân qua đời”, Nhi tâm sự.

Yến Nhi muốn giúp các gia đình đưa tiễn người đã khuất một cách chu toàn nhất

Những ngày đầu, Nhi thừa nhận “không sợ có lẽ là nói dối”, thậm chí từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Nhưng nhờ từng tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 năm 2020, cô đã rèn được sự gan dạ và bản lĩnh, từ đó vượt qua nỗi sợ.

“Mình tự nhủ rằng, mỗi lần thực hiện một ca như là lần cuối cùng được làm công việc đó, nên bản thân luôn cố gắng hết sức để đưa tiễn họ về thế giới bên kia một cách chỉn chu”, Nhi nói.

Vì công việc đặc thù nên thời gian làm việc của những cô gái trẻ theo nghề dịch vụ tang lễ như Nhi, Kim Em cũng không có giờ giấc cố định. Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần nhận được thông tin, họ sẵn sàng lên đường.

Điều khó nhất trong công việc là kiềm chế cảm xúc

Thông thường, với mỗi ca tắm xác, trang điểm thi hài như vậy, họ tốn khoảng 2-4 giờ đồng hồ. Trước khi làm, họ sẽ thắp hương, bày tỏ tâm nguyện được giúp người đã khuất ra đi thanh thản.

Với Nhi, điều khó nhất trong công việc này không phải là đối diện thi hài, mà là kiềm chế cảm xúc. “Chúng mình phải bình tĩnh để trấn an các thành viên trong gia quyến, không được bối rối và giữ tinh thần tỉnh táo để hướng dẫn họ các bước tổ chức tang lễ sao cho chu toàn.

Có một số ca, cơ thể người mất không còn nguyên vẹn, chúng mình phải kìm nén rất nhiều để không rơi nước mắt vì quá xót thương”, Nhi nói.

Dù vất vả và áp lực, Nhi vẫn cho rằng đây là công việc giàu giá trị nhân văn, thôi thúc cô sống và làm việc có trách nhiệm, gắn bó lâu dài với nghề.