TPHCM: Chuyển trọ 10 lần trong 8 năm vì giá thuê nhà leo thang

Khi giá thuê nhà tăng nhanh hơn thu nhập, nhiều người trẻ tại TP.HCM phải liên tục chuyển nơi sống hoặc tìm người ở ghép để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Người trẻ TP.HCM xoay xở khi giá thuê nhà tăng cao. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Tính đến tháng 8, Phương Ly (24 tuổi, phường Tân Định, TP.HCM) chuyển nhà tới hai lần, một phần do không thể chi trả phí thuê trọ ngày càng tăng cao.

Đầu năm, nữ nhân viên văn phòng trả lại căn hộ studio vì chủ nhà đột ngột tăng giá 25% - từ 6,5 triệu đồng lên 8 triệu đồng. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, cô đánh đổi sự tự do, thoải mái của việc sống một mình và tìm bạn ở ghép trong căn chung cư 2 phòng ngủ.

Sau nửa năm, bạn cùng nhà thông báo sẽ chuyển đến sống với người yêu, đặt Phương Ly vào thế khó. Không thể “gồng gánh” toàn bộ chi phí thuê căn hộ này, đầu tháng 8, cô đành chuyển nhà lần thứ 2 trong năm dù rất ưng ý với không gian, môi trường sống và tiện ích của căn hộ hiện tại.

“Nếu tiếp tục tìm bạn ở ghép, tôi sẽ phải chờ đợi và chịu tiền nhà 12 triệu đồng/tháng một mình. Điều kiện tài chính hiện giờ của tôi không cho phép”, Phương Ly giải thích.

Trong bối cảnh giá thuê nhà tại TP.HCM tăng cao, nhiều người trẻ phải tìm cách đối phó như chuyển trọ hay kiếm người ở ghép. Dù cùng giúp cắt giảm chi phí sinh hoạt, các phương án này đều có nhược điểm. Trong khi việc chuyển trọ tốn kém cả về tiền bạc và công sức, quyết định sống chung cũng dễ dẫn đến mâu thuẫn, bất đồng và rủi ro bị bỏ lại nếu không thỏa thuận trước.

Chuyển trọ vì giá thuê tăng

Với 2 lần chuyển nhà trong năm nay, Phương Ly ước tính đã tốn khoảng hơn 6 triệu đồng, tương đương với ngân sách thuê trọ một tháng. Lần thứ nhất, cô thuê dịch vụ đóng gói và vận chuyển đồ đạc trọn gói cho căn hộ studio với mức giá 2 triệu đồng.

Lần thứ hai, cô sử dụng gói dịch vụ có giá 3 triệu đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ. Dù bạn cùng nhà đã chuyển đi từ trước, Ly vẫn phải thu gom một số đồ đạc còn lại ở cả 2 phòng ngủ, chấp nhận chịu mức giá áp dụng với loại phòng ốc này.

“Rất tốn kém. Tôi hi vọng đây là lần chuyển trọ cuối cùng trong năm”, Ly chia sẻ.

Hà Anh chuyển chỗ ở lần thứ 2 năm nay, đã đổi trọ 10 lần trong 8 năm nay.

Nếu chi phí là vấn đề khiến Phương Ly áp lực, Hà Anh (26 tuổi, phường An Khánh, TP.HCM) lại căng thẳng vì tốn công sức, thời gian cho việc tìm kiếm, chuyển chỗ ở mỗi lần giá thuê gia tăng. Trong 8 tháng đầu năm nay, cô chuyển nhà 2 lần. Đây cũng là lần thứ 10 cô thay đổi chỗ trọ từ khi sống một mình vào năm 18 tuổi.

Cả 2 lần, chủ nhà của Hà Anh đều thông báo tăng giá đột ngột, khiến nữ nhân viên văn phòng không kịp xoay sở. Chi phí dành cho nhà thuê của cô chỉ dao động trong khoảng 7 triệu đồng, không thể cao hơn. Chuyển nhà là phương án phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại của cô.

Tuy nhiên, mỗi lần chuyển chỗ ở, Hà Anh đều phải dành ít nhất một tháng tìm kiếm, bao gồm tra cứu thông tin trên các hội nhóm, trao đổi với môi giới, chủ trọ và đi xem nhà.

“Những ngày nắng nóng, tôi phải di chuyển hàng chục km để xem phòng rồi nhận về sự thất vọng. Cơ sở vật chất thực tế không như trên ảnh, vị trí khó tìm hay tầm nhìn hạn chế do bị che chắn bởi các tòa nhà xung quanh khiến tôi chán nản”, Hà Anh liệt kê.

Để tiết kiệm thời gian và công sức, nữ nhân viên văn phòng quyết định thuê một môi giới quen, đưa ra mong muốn cụ thể, yêu cầu người này tìm những căn phù hợp tiêu chí, thậm chí đi xem phòng hộ. Khi đó, cô chỉ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Ở ghép để tiết kiệm chi phí

Trong khi đó, nhiều người trẻ lại chọn phương án ở ghép để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá thuê nhà gia tăng. Ngọc Thảo (27 tuổi, phường Tân Phú, TP.HCM) là một trong số đó dù đã đi làm 5 năm, có một khoản tích lũy nhỏ.

Căn phòng rộng 30 m2 mà cô thuê có giá 4,5 triệu đồng/tháng. Tổng chi phí sinh hoạt, bao gồm điện, nước và các dịch vụ khác, lên đến 6 triệu đồng. Sau 3 năm gắn bó với căn phòng này, Thảo có nhiều bạn cùng nhà, nhưng không phải ai cũng phù hợp.

Cô từng đối mặt với những bất cập như sử dụng đồ chung mà không xin phép, dẫn bạn bè về phòng nhưng không báo trước, mâu thuẫn trong việc đổ rác, dọn dẹp và gây ồn.

Mỗi lần cần tìm người ở ghép, Thảo lại đăng bài trên các hội nhóm mạng xã hội. Tuy nhiên, vì phần lớn bạn cùng nhà là người lạ, cô nhiều lần đối mặt với sự khác biệt về thói quen sinh hoạt hay tính cách, chỉ ở chung được một thời gian ngắn rồi lại chuyển đi.

Ngọc Thảo hiện chọn phương án ở ghép để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, song vẫn muốn ra ở riêng.

Chủ trọ tăng giá phòng 300.000-500.000 đồng mỗi năm, sắp tới giá phòng có thể chạm mốc 5 triệu đồng/tháng, trong khi giá điện cũng tăng từ 4.000 đồng/kWh lên 5.000 đồng/kWh.

Dù chi phí ngày càng cao, Thảo vẫn ngại chuyển nhà vì lo tốn kém chi phí vận chuyển và đặt cọc mới. Nhận thấy giá thuê ở các khu vực khác tại TP.HCM cũng tương đương hoặc cao hơn, cô quyết định ở lại.

Ngoài ra, Thảo cũng hiểu những hạn chế của việc ở ghép, đặt mục tiêu dài hạn là tăng thu nhập để sống một mình, tận hưởng không gian riêng tư bất chấp giá thuê trọ tăng cao.

Trước mắt, cô dự định thiết lập các quy tắc sinh hoạt chung, như sử dụng đồ đạc, dọn dẹp hay dẫn người lạ về nhà để giảm thiểu xung đột với bạn ở ghép. Nếu giải pháp này không hiệu quả, Thảo tính đến việc cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết và nhận thêm công việc freelance vào cuối tuần để có thêm thu nhập, tự chi trả tiền trọ mà không cần sống chung.

Xuân Thư ở chung với 3 người khác trong một căn nhà 3 tầng.

Cũng lựa chọn ở ghép để giảm áp lực tài chính, Xuân Thư (29 tuổi, phường Phú Nhuận, TP.HCM) hiện sống cùng 3 người bạn trong một ngôi nhà nguyên căn 3 tầng. Với nhân viên văn phòng này, đây là giải pháp tiết kiệm chi phí mà vẫn giữ được không gian riêng.

Chi phí thuê nhà và dịch vụ chỉ chiếm khoảng 20% thu nhập hàng tháng. Đây là mức mà Thư cho là hợp lý.

Mỗi người có một phòng ngủ riêng, phòng khách tầng trệt được dùng làm nơi để xe máy, còn phòng bếp đáp ứng nhu cầu nấu nướng cơ bản. Tuy nhiên, căn phòng của Thư khá đơn giản, chỉ đủ để nghỉ ngơi sau giờ làm.

“Phòng trọ với tôi chỉ là chỗ ngủ, chưa thực sự là nơi để thư giãn”, Thư chia sẻ. Với mức thu nhập văn phòng hạn chế, việc trang trí hay nâng cấp phòng ốc cũng không được ưu tiên. Về lâu dài, không gian này khó mang lại cảm giác thoải mái, khiến cô đôi lúc mất hứng thú khi trở về nhà.

Ở tuổi 29, sau 4 năm làm việc toàn thời gian, Thư bắt đầu nghĩ đến những cột mốc lớn như lập gia đình hay sở hữu một căn nhà riêng. Thế nhưng, với thu nhập hiện tại, giấc mơ mua nhà tại TP.HCM gần như ngoài tầm với nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình.

“Nếu không có gia đình giúp, chuyện mua nhà với tôi gần như bất khả thi, nên tôi vẫn canh cánh về sự độc lập sau này”, Thư chia sẻ.