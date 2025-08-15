Vụ nổ lò ép kính ở TPHCM: Ít nhất 4 ngôi nhà hư hỏng nặng

Vụ nổ lò ép kính nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 15/8 tại Công ty TNHH Kính màu Ngọc Hân trên đường Dương Văn Dương, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM, không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho công ty ít nhất 4 ngôi nhà của người dân xung quanh bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện trường bên ngoài vụ nổ lò ép kính ở đường Dương Văn Dương, phường Tân Sơn Nhì. Clip: Chinh Hoàng

Đến hơn 11 giờ 30 ngày 15/8, cảnh sát vẫn túc trực, phong tỏa hai đầu đường Dương Văn Dương và tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ lò ép kính nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại Công ty TNHH Kính màu Ngọc Hân. Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được tiếp tục làm rõ.

Hiện trường vụ nổ lò ép kính ở đường Dương Văn Dương, phường Tân Sơn Nhì, ít nhất 4 ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng, cảnh sát phong tỏa cứng hai đầu hẻm. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng, khi nhiều người dân đang ngủ. Tiếng nổ lớn vang lên đã làm cả khu vực rung chuyển, nhiều người dân hoảng loạn.

Anh N.V.T., một người dân sống đối diện công ty, kể lại: "Tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ như bom, cả nhà giật mình thức dậy.

Tôi chạy ra cửa sổ nhìn thì thấy mái tôn của công ty bay khắp nơi, mọi thứ đổ sụp. Kính vỡ văng vương vãi, nhà tôi cũng bị nứt tường, vỡ cửa kính. Sức ép lớn đến mức tôi cảm giác như...có động đất”.

Chị T.T.H., sống cách hiện trường vài chục mét, cho biết: "Tôi nghe tiếng nổ, sau đó là tiếng kính vỡ loảng xoảng. Cả nhà tôi vội vàng chạy ra ngoài. Khi trấn tĩnh lại, tôi thấy nhiều nhà xung quanh bị hư hại, có nhà bị xé toạc mái, tường nứt toác”.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, ít nhất 4 căn nhà dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân. Công tác thống kê thiệt hại đang được khẩn trương thực hiện, nhưng ước tính tổng thiệt hại lớn.

Đại diện UBND phường Tân Sơn Nhì cho biết chính quyền đã ghi nhận một số nhà dân bị hư hỏng, hỗ trợ họ khắc phục.

Như đã đưa tin, khoảng 1h ngày 15/8, Phòng PC07 nhận được tin báo về sự việc. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 13 đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Vụ nổ không gây thiệt hại về người.