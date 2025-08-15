Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Nổ lớn bên trong công ty ở TPHCM, 'xé toạc' nhiều nhà dân

Một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng ngày 15/8 tại Công ty TNHH Kính màu Ngọc Hân, địa chỉ số 446 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM, khiến khu xưởng làm kính bị sập hoàn toàn và nhiều nhà dân lân cận bị ảnh hưởng nặng nề.

d1.jpg
Hiện trường vụ nổ bên trong Công ty TNHH Kính màu Ngọc Hân, địa chỉ số 446 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM, lúc 1h ngày 15/8. Ảnh: CH

Đến 9h ngày 15/8, Công an phường Tân Sơn Nhì đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ bên trong Công ty TNHH Kính màu Ngọc Hân, địa chỉ số 446 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.

d2.jpg
d3.jpg
Hiện trường vụ nổ được phong tỏa. Ảnh: C.H

Trước đó, khoảng 1h cùng ngày Phòng PC07 nhận được tin báo về sự việc. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 13 đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Rất may, vụ nổ không gây thiệt hại về người.

Theo ghi nhận ban đầu, sức công phá của vụ nổ rất lớn, đã xé toạc nhiều nhà dân xung quanh. Tại hiện trường, toàn bộ khu xưởng sản xuất kính bị sập đổ, khung sắt và mái tôn biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh kính vỡ vụn văng khắp nơi.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lực lượng công an, cơ quan chuyên môn đã có mặt để thu thập chứng cứ, tiến hành khám nghiệm. Công tác thống kê thiệt hại về tài sản vẫn đang được khẩn trương thực hiện và chưa thể ước tính được thành tiền.

Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

#Vụ nổ #Công ty Kính Ngọc Hân #TP.HCM #sập nhà #nguyên nhân vụ nổ #cứu hộ #thiệt hại tài sản

