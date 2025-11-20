Bất cập rác thải, Hà Nội bàn giao công tác dọn dẹp rác thải về các phường, xã

TPO - Sau 5 tháng triển khai tập trung các gói thầu vệ sinh môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội quyết định phân cấp các gói thầu vệ sinh, dọn dẹp rác thải về UBND các phường, xã.

UBND TP Hà Nội vừa có công văn triển khai việc thực hiện phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo phân cấp, ủy quyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các nhà thầu duy trì vệ sinh môi trường (VSMT) khẩn trương tổng hợp, phân khai khối lượng công tác duy trì VSMT trên từng địa bàn phường, xã theo các hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu và tổ chức bàn giao nguyên trạng công tác quản lý duy trì VSMT cho UBND các phường, xã (thực hiện theo các nhóm phường, xã liên quan trong 30 gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã trước đây).

Rác thải không được thu gom gần đường vành đai 3 khu vực Linh Đàm

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Nội vụ, Tài chính và UBND các phường, xã (có đất rừng trên địa bàn), cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án chuyển giao công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường về UBND cấp xã.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính tham mưu để quyết định chuyển chủ đầu tư 30 gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã trước đây từ Sở Nông nghiệp và Môi trường về 126 phường, xã làm cơ sở để các đơn vị tổ chức bàn giao nhiệm vụ theo quy định.

Hà Nội yêu cầu UBND phường, xã cử cán bộ đầu mối phụ trách công tác tiếp nhận nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường; tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến các gói thầu duy trì VSMT đang thực hiện năm 2025 do Sở Nông nghiệp và Môi trường bàn giao và tổ chức rà soát, ký hợp đồng dịch vụ duy trì VSMT với các nhà thầu đang thực hiện trên cơ sở kế thừa các điều khoản của hợp đồng hiện có tại các địa bàn từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Đồng thời, UBND phường, xã tiếp nhận toàn bộ tài liệu về khối lượng công tác duy trì VSMT các phường, xã giai đoạn 2026-2030 do Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện. Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao (1/12/2025), các phường, xã xây dựng kế hoạch tiến độ và thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ VSMT trên địa bàn quản lý theo quy định, hoàn thành trước 31/12/2025.

Theo Quyết định 3619/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, từ 1/7/2025, toàn bộ công tác VSMT của Hà Nội được bàn giao về Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường TP Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) quản lý tập trung. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai, nhiều bất cập nảy sinh: điều phối thiếu thống nhất, xã không nắm được dữ liệu thu gom, phản ánh của người dân xử lý chậm, nhiều điểm rác tồn đọng kéo dài. Một số khu vực ngoại thành của TP Hà Nội xuất hiện các “điểm đen” rác thải sinh hoạt lưu cữu...