Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Vụ dừng tiếp nhận rác của 10 xã, phường: UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo 'nóng'

Liên quan vụ tạm dừng tiếp nhận rác sinh hoạt, UBND tỉnh Đồng Nai phê bình 10 xã, phường chậm thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt.

Ngày 18-11, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND các xã, phường: Trấn Biên, Long Hưng, Tam Phước, Long Thành, An Phước, Phước Thái, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Đường, Thống Nhất liên quan đến thông tin tạm dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 10 xã, phường.

Thu gom rác sinh hoạt (Ảnh minh hoạ)
Thu gom rác sinh hoạt (Ảnh minh hoạ)

Theo công văn, UBND tỉnh phê bình 10 xã, phường: Trấn Biên, Long Hưng, Tam Phước, Long Thành, An Phước, Phước Thái, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Đường, Thống Nhất chậm thực hiện việc thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu UBND 10 xã, phường trên nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ, lập thủ tục, thực hiện thanh toán kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt, hoàn thành chậm nhất đến ngày 25-11-2025.

Trong trường hợp các địa phương chậm thanh toán để xảy ra tình trạng dừng tiếp nhận rác, tồn ứ rác trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương làm việc với 10 xã, phường nêu trên và các đơn vị có liên quan để đảm bảo việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng tạm dừng tiếp nhận rác, tồn ứ rác trên địa bàn tỉnh. Tăng cường việc theo dõi, đôn đốc các xã, phường hoàn thành thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Kịp thời tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các địa phương chậm thực hiện thanh toán chi phí xử lý rác để phát sinh tình trạng dừng tiếp nhận, tồn ứ rác ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 16-11, Khu xử lý chất thải Quang Trung đã ngưng tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 10 xã, phường chưa thực hiện việc tạm ứng hoặc thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt từ ngày 1-7 đến nay.

Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, Khu xử lý chất thải Quang Trung (xã Gia Kiệm) hiện đã tiếp nhận rác thải sinh hoạt của các xã, phường trở lại. Công ty mong muốn các địa phương thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh để duy trì hoạt động tiếp nhận, xử lý rác thải, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.

Người Lao động
#UBND tỉnh Đồng Nai #tạm dừng tiếp nhận rác #xử lý rác thải sinh hoạt #các xã phường Đồng Nai #phí xử lý rác thải

Xem thêm

Cùng chuyên mục