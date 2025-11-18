Vụ dừng tiếp nhận rác của 10 xã, phường: UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo 'nóng'

Ngày 18-11, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND các xã, phường: Trấn Biên, Long Hưng, Tam Phước, Long Thành, An Phước, Phước Thái, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Đường, Thống Nhất liên quan đến thông tin tạm dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 10 xã, phường.

Thu gom rác sinh hoạt (Ảnh minh hoạ)

Theo công văn, UBND tỉnh phê bình 10 xã, phường: Trấn Biên, Long Hưng, Tam Phước, Long Thành, An Phước, Phước Thái, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Đường, Thống Nhất chậm thực hiện việc thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu UBND 10 xã, phường trên nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ, lập thủ tục, thực hiện thanh toán kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt, hoàn thành chậm nhất đến ngày 25-11-2025.

Trong trường hợp các địa phương chậm thanh toán để xảy ra tình trạng dừng tiếp nhận rác, tồn ứ rác trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương làm việc với 10 xã, phường nêu trên và các đơn vị có liên quan để đảm bảo việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng tạm dừng tiếp nhận rác, tồn ứ rác trên địa bàn tỉnh. Tăng cường việc theo dõi, đôn đốc các xã, phường hoàn thành thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Kịp thời tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các địa phương chậm thực hiện thanh toán chi phí xử lý rác để phát sinh tình trạng dừng tiếp nhận, tồn ứ rác ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 16-11, Khu xử lý chất thải Quang Trung đã ngưng tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 10 xã, phường chưa thực hiện việc tạm ứng hoặc thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt từ ngày 1-7 đến nay.

Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, Khu xử lý chất thải Quang Trung (xã Gia Kiệm) hiện đã tiếp nhận rác thải sinh hoạt của các xã, phường trở lại. Công ty mong muốn các địa phương thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh để duy trì hoạt động tiếp nhận, xử lý rác thải, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.