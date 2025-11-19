Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bao giờ đóng cửa 'núi rác' án ngữ khu du lịch biển ở Thanh Hóa?

Hoàng Phúc
TPO - Trước tình trạng ô nhiễm từ bãi rác án ngữ khu du lịch biển Sầm Sơn diễn ra nhiều năm, ảnh hưởng cuộc sống người dân, chính quyền địa phương đã báo cáo xin ý kiến đóng cửa bãi rác vào cuối năm nay.

Nhiều năm qua, người dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa phải sống trong cảnh khốn khổ vì mùi hôi thối từ bãi rác. Theo người dân địa phương, bãi rác nằm cạnh sông Đơ đã tồn tại từ lâu với lượng rác rất lớn. Đặc biệt, vào mùa du lịch cao điểm, lượng rác thải tăng đột biến, mùi hôi thối bốc lên khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

"Bãi rác đủ loại, bốc mùi hôi thối, nhất là những hôm mưa gió, khiến người dân không thể chịu đựng. Dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng ô nhiễm không được xử lý nên chỉ mong bãi rác sớm bị đóng cửa, di dời đi nơi khác", một người dân phường Sầm Sơn cho hay.

Bãi rác cao như núi tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm ở khu du lịch Sầm Sơn.

Theo ghi nhận, bãi rác đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, tạo thành núi rác khổng lồ. Dù đứng cách xa hàng trăm mét, mùi hôi nồng nặc vẫn bốc lên. Đặc biệt, tại các bể lắng quanh khu vực bãi rác, nước đen kịt và có dấu hiệu rò rỉ ra bên ngoài.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn cho biết, địa phương đã có báo cáo đề xuất gửi UBND tỉnh về việc xin đóng cửa bãi rác nằm cạnh sông Đơ.

“Chúng tôi đã báo cáo tỉnh xin ý kiến đóng cửa bãi rác trước ngày 1/1/2026. Địa phương đang phối hợp với phường Nam Sầm Sơn sớm hoàn thiện dự án chôn lấp để xử lý rác thải trong thời gian tới”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Chính quyền địa phương lên phương án đóng cửa, di dời bãi rác.

Theo lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn, trong trường hợp dự án nhà máy rác chưa hoàn thành đúng tiến độ, bãi rác cũ vẫn sẽ đóng cửa theo kế hoạch. Lượng rác phát sinh sẽ được thu gom và vận chuyển đến bãi rác mới đã được quy hoạch.

Sau khi đóng cửa, lượng rác tồn đọng lâu nay cũng đang được địa phương đề xuất tỉnh xem xét phương án xử lý hỗn hợp. Trong đó, khoảng 20% lượng rác sẽ được đưa đến các nhà máy xi măng để xử lý, phần còn lại sẽ đưa đi chôn lấp hoặc làm phân vi sinh, không thực hiện đốt tại chỗ.

Hoàng Phúc
