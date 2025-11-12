Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Dòng nước đen ngòm, hôi thối từ bãi rác xả thẳng ra biển Nha Trang

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối từ bãi rác Rù Rì (thôn Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chảy qua khu dân cư rồi ra biển khiến cả khu vực bị ô nhiễm nặng nề.

Ngày 12/11, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xử lý vấn đề ô nhiễm từ nước rỉ của bãi rác Rù Rì, phường Bắc Nha Trang.

ruri4.jpg
Bãi rác Rù Rì, thôn Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài chính kiểm tra, xử lý nội dung đề xuất dự án nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa; bảo đảm hoàn thành tham mưu, báo cáo trước ngày 15/11/2025. Sở Xây dựng phối hợp, đôn đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang cung cấp hồ sơ, đồng thời giải quyết các vướng mắc trong thẩm quyền để nâng cao hiệu quả xử lý ô nhiễm tại khu vực Rù Rì.

Bãi rác Rù Rì hình thành năm 1980 là bãi rác lộ thiên, công nghệ lạc hậu, không có lớp lót đáy nên nước rỉ rác vẫn tồn tại và chảy ra môi trường trong thời gian dài.

ruri1.jpg
Dòng nước rỉ rác chảy theo mương nước Lương Hòa, qua các khu dân cư dọc quốc lộ 1, mang theo mùi hôi thối nồng nặc.

Từ năm 2014, Ban quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường TP Nha Trang (nay là Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa) tiến hành đóng cửa bãi rác bằng cách phủ đất và màng chống thấm lên bề mặt bãi rác.

Tuy nhiên, lớp đáy của bãi Rù Rì không thể cải tạo và được giữ theo hiện trạng. Do đó nước rỉ rác vẫn chảy tràn theo mương xuống suối Cạn khu vực cầu Giăng Dây trên quốc lộ 1. Đặc biệt, nước rỉ rác phát sinh khối lượng lớn vào các lần mưa to, kéo dài nhiều ngày.

Theo người dân thôn địa phương, cứ hễ trời mưa là một lượng nước màu đen kịt theo dòng chảy tràn về, mang theo mùi hôi thối làm đảo lộn cuộc sống.

ruri2.jpg
Dòng nước đen chảy thẳng ra biển Nha Trang.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc thu gom nước rỉ rác được đưa về trạm xử lý nước rỉ rác từ bãi chôn lấp Rù Rì (đã đóng cửa) và bãi chôn lấp Lương Hòa hiện nay ở mức trung bình 216m3/ngày đêm, cộng thêm lưu lượng nước mưa bất thường từ hai suối cạn thượng nguồn đổ về khiến trạm xử lý nước rỉ rác quá tải (thiết kế chỉ 186m3/ngày đêm). Đây là nguyên nhân khiến nước rỉ từ bãi rác chảy theo suối đổ thẳng ra biển.

Còn Sở Xây dựng Khánh Hòa cho hay, nguyên nhân của tình trạng quá tải không chỉ do lượng rác tăng, mà chủ yếu do giải pháp kỹ thuật chưa triệt để.

Hiện Ban quản lý dịch vụ công ích Nha Trang được đề nghị phải nghiên cứu giải pháp theo đúng kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường là "giảm thiểu mức thấp nhất lượng nước mưa hòa vào nước rỉ rác", thay vì chỉ đề xuất đào thêm hố chứa tạm.

Phùng Quang
#bãi rác Rù Rì #UBND tỉnh Khánh Hòa #mùi hôi thối #Nha Trang

