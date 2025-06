‘Núi’ rác thải tại La Phù: Xử lý kiểu 'bắt cóc bỏ đĩa'

TPO - UBND xã La Phù (huyện Hoài Đức) đã lắp đặt thêm camera giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm đổ rác thải là bánh kẹo, đồ ăn nhanh... ra môi trường.

Liên quan đến việc xử lý hàng tấn rác thải là bánh kẹo, đồ ăn nhanh... bị đổ trộm ra môi trường, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hưng Huynh - Phó Chủ tịch UBND xã La Phù (Hoài Đức) cho biết, hiện bãi rác khoảng 20 tấn tại khu vực thôn Chùa Tổng, đường Đồng Tiến, xã La Phù đã được cơ quan chức năng thu dọn, che phủ để bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn cho người tham gia giao thông.

Đáng nói, từ đầu năm 2025 đến nay, tại xã La Phù một số đối tượng thiếu ý thức đã nhiều lần xả rác sản xuất (lẫn bánh kẹo hết hạn sử dụng) với khối lượng lớn ra khu vực gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan.

Thời gian qua, HTX Thành Công là đơn vị chính thu gom rác trên địa bàn huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, để xử lý tình trạng xả rác sinh hoạt lẫn với rác thải công nghiệp trên, địa phương đã ký thêm hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO 10) để thu dọn toàn bộ số rác bị đổ trộm.

Được biết, sau 3 lần người dân xả rác, chính quyền đều phải thuê thu gom xử lý số rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường. Với đơn giá 3000 đồng/1kg, số tiền mà UBND xã La Phù phải chi ra để dọn dẹp rác thải trong thời gian qua lên đến hàng trăm triệu đồng.

Để ngăn chặn việc đổ trộm các loại hàng hóa hết hạn sử dụng, ông Huynh cho biết, UBND xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua hệ thống loa truyền thanh, hội nhóm cư dân của xã và hội nghị các khu dân cư.

"Tại điểm phát sinh đổ rác thải này, xã đã lắp thêm 2 camera an ninh, đến nay có tổng cộng 3 camera an ninh truyền tải dữ liệu đến Công an xã để khi phát hiện các đối tượng có hành vi đổ trộm rác thải sẽ kịp thời có biện pháp xử lý" - ông Huynh nói.

Đã xử lý nhưng ... như "bắt cóc bỏ đĩa"

Thực tế, các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư kinh phí thu gom, vận chuyển rác thải, nhưng do sản xuất nhỏ lẻ, cùng với việc thiếu ý thức chấp hành quy định pháp luật về môi trường của một bộ phận người dân nên tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn.

Theo ông Nguyễn Viết Tùng - Chủ tịch Hội doanh nghiệp làng nghề La Phù, tại cụm công nghiệp La Phù, đa số các hộ dân tại đây đều vừa sinh sống kết hợp sản xuất ngay tại chỗ. Theo quy định, rác sản xuất công nghiệp phải xử lý riêng, tuy nhiên, do không có đơn vị thu gom rác công nghiệp riêng nên rác sinh hoạt thường trộn lẫn với rác sản xuất. Việc cả trăm tấn rác chưa phân loại bị đổ ra môi trường rất khó xử lý triệt để.

"Lâu nay, cán bộ thôn vẫn thu tiền từng hộ sản xuất, trả cho đơn vị vận chuyển, xử lý (Công ty Thành Công). Tuy nhiên, rác thải làng nghề tại La Phù không được thu gom từng nhà và vận chuyển từng ngày, nên dễ xảy ra tình trạng ùn ứ. Sắp tới, Hội doanh nghiệp làng nghề La Phù sẽ phải kiện toàn lại việc thu tiền, thuê đơn vị có chức năng xử lý", ông Tùng cho biết.

Cũng theo ông Tùng, trên địa bàn La Phù hiện nay có một số doanh nghiệp nhập khẩu bánh kẹo Trung Quốc đặt văn phòng đại diện giới thiệu sản phẩm và kho chứa. Khi sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng, họ mới vứt ra bãi rác, thực tế tại La Phù không sản xuất những sản phẩm này.