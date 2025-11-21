Hà Nội: Hàng nghìn m2 hồ Ngòi bị 'nuốt chửng' bởi rác thải và công trình trái phép

Ngày 19/9, Chủ tịch Hà Nội ký Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chỉ thị yêu cầu các tổ chức khai thác công trình thủy lợi phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý hành vi vi phạm; xây dựng phương án bảo vệ, cắm mốc chỉ giới và tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố nếu để chậm trễ, né tránh trong xử lý vi phạm, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm vi phạm tồn đọng theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.