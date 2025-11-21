Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Hàng nghìn m2 hồ Ngòi bị 'nuốt chửng' bởi rác thải và công trình trái phép

Phùng Linh

TPO - Hồ Ngòi – Cầu Trại từng là lá phổi điều hòa của phường Đại Mỗ, nay đang bị “ăn mòn” từng ngày bởi san lấp trái phép, hàng quán dựng tràn lan và hoạt động chiếm dụng ngang nhiên. Hàng nghìn mét vuông mặt nước đã biến thành đất ở, gara, quán hàng, chuồng trại…

tp-lanchiembaixe-16.jpg
Nhiều năm qua, hàng nghìn mét vuông mặt nước hồ Ngòi – Cầu Trại (phường Đại Mỗ, Hà Nội) dần bị “xâm thực”, chia cắt và ô nhiễm nặng. Từ lá phổi xanh của khu dân cư, hồ đã biến dạng thành khu tập kết phế liệu, chuồng trại và gara sửa xe nhếch nhác.
tp-lanchiembaixe-22.jpg
Hiện tại, diện tích san lấp lấn chiếm mặt hồ đã lên đến cả nghìn m2. Điều này làm phá vỡ cảnh quan chung của khu đô thị, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ gây mất an ninh trật tự khu vực.
tp-lanchiembaixe-08.jpg
Một số khu vực đã được trải thảm cỏ nhựa để che lấp phần đất lấn chiếm, thậm chí có nơi người dân dựng bàn ghế, trồng cây xanh để lấn ra mép hồ.
tp-lanchiembaixe-19.jpg
tp-lanchiembaixe-21.jpg
tp-lanchiembaixe-17.jpg
tp-lanchiembaixe-10.jpg
"Lá phổi xanh" của phường Đại Mỗ ngập ngụa trong rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng.
tp-lanchiembaixe-06.jpg
tp-lanchiembaixe-25.jpg
Ven hồ Ngòi Cầu Trại mọc lên nhiều hàng, quán. Mặt hồ Ngòi Cầu Trại có nhiều chỗ được đổ đất san phẳng; thậm chí có chỗ còn tạo thành đường đi giữa lòng hồ, nối hai bên bờ.
tp-lanchiembaixe-07.jpg
Dãy nhà ở lụp xụp với nhiều chuồng gà, chuồng vịt, hàng bán nước… ngang nhiên tồn tại dọc bờ hồ Ngòi.
tp-lanchiembaixe-24.jpg
Theo người dân sống tại xung quanh khu vực, mặc dù đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, song tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích diện tích hồ Ngòi – Cầu Trại vẫn chưa được giải quyết triệt để.
tp-lanchiembaixe-09.jpg
Hiện toàn bộ diện tích khu vực hồ Ngòi nằm trong quy hoạch dự án Ngòi - Cầu Trại đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Ngòi - Cầu trại tỷ lệ 1/500. Vì vậy, việc giữ nguyên hiện trạng khu vực hồ Ngòi để chuẩn bị cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án là điều cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Ngày 19/9, Chủ tịch Hà Nội ký Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chỉ thị yêu cầu các tổ chức khai thác công trình thủy lợi phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý hành vi vi phạm; xây dựng phương án bảo vệ, cắm mốc chỉ giới và tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố nếu để chậm trễ, né tránh trong xử lý vi phạm, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm vi phạm tồn đọng theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.

Phùng Linh
#hồ Ngòi #Đại Mỗ #san lấp #ô nhiễm #bảo vệ môi trường #quy hoạch #Hà Nội

