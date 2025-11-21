Hà Nội: Hàng nghìn m2 hồ Ngòi bị 'nuốt chửng' bởi rác thải và công trình trái phép

TPO - Hồ Ngòi – Cầu Trại từng là lá phổi điều hòa của phường Đại Mỗ, nay đang bị “ăn mòn” từng ngày bởi san lấp trái phép, hàng quán dựng tràn lan và hoạt động chiếm dụng ngang nhiên. Hàng nghìn mét vuông mặt nước đã biến thành đất ở, gara, quán hàng, chuồng trại…
"Lá phổi xanh" của phường Đại Mỗ ngập ngụa trong rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng.
Ven hồ Ngòi Cầu Trại mọc lên nhiều hàng, quán. Mặt hồ Ngòi Cầu Trại có nhiều chỗ được đổ đất san phẳng; thậm chí có chỗ còn tạo thành đường đi giữa lòng hồ, nối hai bên bờ.
Ngày 19/9, Chủ tịch Hà Nội ký Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chỉ thị yêu cầu các tổ chức khai thác công trình thủy lợi phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý hành vi vi phạm; xây dựng phương án bảo vệ, cắm mốc chỉ giới và tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố nếu để chậm trễ, né tránh trong xử lý vi phạm, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm vi phạm tồn đọng theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.