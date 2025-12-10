Nhiều dự án giao thông tại tỉnh Hưng Yên thiếu vật liệu đắp nền

TPO - Tỉnh Hưng Yên đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông, trong đó một số dự án trọng điểm cần hoàn thành sớm, đưa vào khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, nhiều dự án đang gặp khan hiếm nguồn đất đắp nền. UBND tỉnh Hưng Yên vừa họp tìm hướng tháo gỡ việc này.

Hiện các Ban Quản lý dự án tỉnh Hưng Yên như Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng số 1 và Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 đang triển khai hơn 100 dự án đầu tư hạ tầng giao thông, trong đó có nhiều dự án giao thông trọng điểm, cấp bách có kế hoạch hoàn thành trong giai đoạn 2025 - 2028.

Một số dự án có tiến độ hoàn thành trong giai đoạn này, như: Đường song hành Vành đai 4 – Vùng Thủ đô qua tỉnh Hưng Yên, trục di sản văn hóa sông Hồng, đường nối Thái Bình với Phố Hiến, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT 08)…

Để thực hiện dự án, qua rà soát, thống kê, trong giai đoạn từ giữa năm 2025 đến cuối năm 2026, các dự án giao thông tỉnh Hưng Yên cần khoảng 50 triệu m3 vật liệu đắp nền. Trong khi đó, địa phương đang có 72 mỏ cát nhưng trữ lượng và công suất khai thác được phép chỉ khoảng 4 triệu m3/năm. Do vậy, nguồn cung cát san lấp trên địa bàn tỉnh còn rất thấp so với nhu cầu thực tế.

Thi công dự án đường kết nối phường Thái Bình với Phố Hiến.

Chỉ tính riêng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT 08) đoạn qua tỉnh Hưng Yên, tổng nhu cầu vật liệu đắp nền từ 8,5 - 8,8 triệu m3 cát. Còn tại dự án đường song hành Vành đai 4 đi qua tỉnh Hưng Yên, tổng nhu cầu vật liệu đắp nền cần 0,96 triệu m3, trong đó có khoảng 0,25 triệu m3 đất đắp và 0,72 triệu mét khối m3.

Theo lãnh đạo Ban QLDA số 2, công trường thi công đang gặp khó khăn ở các vấn đề: giá cả vật liệu cát, đá tăng cao đột biến, khan hiếm về nguồn cung vật liệu cát đắp.

Ninh Bình hỗ trợ Hưng Yên vật liệu đắp nền

Để tháo gỡ việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn vừa có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cần phối hợp rà soát, hoàn thiện báo cáo, đánh giá rõ nhu cầu và phương án cung cấp nguồn cát san lấp những tháng cuối năm 2025, cả năm 2026 và giai đoạn 2026 -2030 để lãnh đạo tỉnh cân đối và có giải pháp tháo gỡ.

Phối cảnh một trong những dự án giao thông đã được tỉnh Hưng Yên khởi công năm 2025.

Với dự án Ninh Bình - Hải Phòng (CT 08) đoạn qua tỉnh Hưng Yên, để tháo gỡ vướng mắc, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình. Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, dự án cao tốc CT 08 là một trong những dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải được áp dụng cơ chế đặc thù.

Dự án có chiều dài 60,9 km và tiến độ hoàn thành vào năm 2028. Công trình có nhu cầu cát đắp nền khoảng 13,5 triệu m3; đất đồi khoảng 5,55 triệu m3; đá khoảng 2,4 triệu m3. Nhưng hiện nay, toàn tuyến còn thiếu khoảng 5 triệu m3 cát sông và 2 triệu m3 cát biển, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ) cần phải bổ sung khoảng 3,2 triệu m3 cát sông và khoảng 2 triệu m3 cát biển.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức đã giao các sở, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ giao mỏ đá Thung Hấm cho đơn vị thi công khai thác phục vụ dự án cao tốc CT 08; cùng với đó thống nhất cao với đề xuất giao mỏ cát Mom Rô 1 và Mom Rô 2 để để dự án thăm dò, khai thác.