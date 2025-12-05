Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa

TPO - Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị can Nguyễn Văn Đài. Ảnh: BCA

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 298/QĐ-ANĐT-P3 ngày 18/11/2025 và Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 05/12/2025 đối với: Nguyễn Văn Đài, quốc tịch Việt Nam; sinh ngày 06 tháng 5 năm 1969 tại Hưng Yên.

Theo thông tin truy nã, bị can Nguyễn Văn Đài được cấp hộ chiếu số: C5293267 vào ngày 31/5/2018. Trước khi xuất cảnh, Nguyễn Văn Đài thường trú tại P302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: BCA.

Về cùng tội danh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 296/QĐ-ANĐT-P3 ngày 17/11/2025 và Quyết định truy nã số 1642/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 5/12/2025 đối với Lê Trung Khoa, quốc tịch Việt Nam; sinh ngày 23 tháng 9 năm 1971 tại Thanh Hóa.

Bị can Lê Trung Khoa được Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức cấp hộ chiếu số N1263389, ngày 23/12/2008. Trước khi xuất cảnh, bị can Khoa thường trú tại số 1, ngõ 81, đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Văn Đài đang và Lê Trung Khoa ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Văn Đài phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138.