Pháp luật

Google News

Khởi tố bị can Nguyễn Văn Đài

Đ.H

TPO - Ngày 18/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 11/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

nvd.jpg
Bị can Nguyễn Văn Đài.

Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Đài (SN 1969 tại Hưng Yên; Quốc tịch: Việt Nam; HKTT phường Bạch Mai, Hà Nội) đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 18/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài nêu trên.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Đ.H
