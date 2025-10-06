Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tạm giam người phụ nữ xuyên tạc về dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phụng đã sử dụng tài khoản facebook phát trực tiếp nhiều video clip quay cảnh nhiều người dân tập trung, rồi la ó, kích động, dùng lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt, cung cấp thông tin sai sự thật về dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1.

tien-phong-1622.png
Đối tượng Võ Thị Phụng. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Ngày 6/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, trú thôn Tân Phụng 1, xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo đó, sáng 19/8, tại khu vực làm Lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1 (thuộc xã Phù Mỹ Đông), Phụng sử dụng tài khoản facebook “Phụng Võ” phát trực tiếp 6 video clip quay cảnh nhiều người dân tập trung.

Trong các video clip trên, Phụng liên tục la ó, hò hét, kích động, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, kêu gọi người dân và cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh người dân tập trung đông người.

Phụng đã có những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt, cung cấp thông tin sai sự thật về dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1 bằng những phát ngôn cho rằng dự án trên chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chưa tiến hành đánh giá tác động môi trường, chưa lấy ý kiến nhân dân...

Hành vi trên gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp và hệ thống chính trị địa phương; gây ảnh hưởng xấu đến chính sách phát triển kinh tế, xã hội và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua lấy lời khai, Phụng thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời thành khẩn khai báo để mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Khu Công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1 (xã Phù Mỹ Đông) với diện tích hơn 436 ha, tổng mức đầu tư hơn 4,5 nghìn tỷ đồng. Đây là dự án công nghiệp quy mô lớn, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển của tỉnh và cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Khu Công nghiệp Phù Mỹ là trung tâm logistics hiện đại, ứng dụng công nghệ số và AI, thu hút FDI chất lượng cao, động lực phát triển vùng.

Tiền Lê
#Võ Thị Phụng #Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ #Gia Lai #xuyên tạc #kích động #an ninh trật tự #pháp luật #phát tán thông tin #sai lệch #mất trật tự

Xem thêm

Cùng chuyên mục