Tạm giam người phụ nữ xuyên tạc về dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ

TPO - Phụng đã sử dụng tài khoản facebook phát trực tiếp nhiều video clip quay cảnh nhiều người dân tập trung, rồi la ó, kích động, dùng lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt, cung cấp thông tin sai sự thật về dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1.

Đối tượng Võ Thị Phụng. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Ngày 6/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, trú thôn Tân Phụng 1, xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo đó, sáng 19/8, tại khu vực làm Lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1 (thuộc xã Phù Mỹ Đông), Phụng sử dụng tài khoản facebook “Phụng Võ” phát trực tiếp 6 video clip quay cảnh nhiều người dân tập trung.

Trong các video clip trên, Phụng liên tục la ó, hò hét, kích động, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, kêu gọi người dân và cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh người dân tập trung đông người.

Phụng đã có những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt, cung cấp thông tin sai sự thật về dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1 bằng những phát ngôn cho rằng dự án trên chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chưa tiến hành đánh giá tác động môi trường, chưa lấy ý kiến nhân dân...

Hành vi trên gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp và hệ thống chính trị địa phương; gây ảnh hưởng xấu đến chính sách phát triển kinh tế, xã hội và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua lấy lời khai, Phụng thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời thành khẩn khai báo để mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.